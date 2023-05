Claudia López reveló que Gustavo Petro quiso frenar primera línea del Metro en 2019 con chantajes: “Nadie gana en Bogotá sin mi apoyo”

En medio de un evento del partido Alianza Verde que se llevó a cabo este fin de semana en Bogotá, la alcaldesa de la ciudad afirmó que la obra de metro de Bogotá va avanzando y se despachó contra los sectores que quieren que la obra sea distinta.

La mandataria local reveló una infidencia política de las elecciones de hace cuatro años, en los que, según ella, el presidente Gustavo Petro le condicionó su apoyo para ese cargo si frenaba el metro elevado que había dejado contratado el exalcalde de la ciudad Enrique Peñalosa.

“En junio del 2019, un líder muy importante, hoy presidente de la República, me dijo, ‘Claudia, nadie gana en Bogotá sin mi apoyo. Y, o usted se compromete a parar la primera línea del metro de Bogotá o yo no la apoyo. Yo le dije hombre Gustavo, prefiero perder la alcaldía”, aseguró la mandataria local.

Despachada de la alcaldesa de Bogotá @ClaudiaLopez sobre el metro.



Reveló que en 2019 @petrogustavo le pidió frenar el proyecto a cambio de su apoyo para las elecciones a la alcaldía.



Seguramente el candidato del petrismo buscará hacer lo mismo si gana en octubre. pic.twitter.com/Jt0oIYbh3k — Juan Fraile (@JuanFraile) May 29, 2023

La alcaldesa contó que fue certera y que si esa era la condición prefería arriesgarse a perder. De esa forma terminaron enfrentados con el petrismo y el hoy subdirector de RTVC, Hollman Morris, a quien lograron ganarle la alcaldía de la capital en ese entonces.

“Este partido lo que sabe hacer es corregir sobre lo construido, nunca dañar, nunca destruir y prefiero perder la alcaldía de Bogotá y tal vez tú tienes razón. Tal vez sin tu apoyo no se gana, prefiero perder, un gusto, competiré con tu candidato, no hay ningún problema. Y ganamos, porque la vida de Bogotá y Colombia no está entre escoger o Petro o Uribe”, contó López de esa conversación con Petro.

La alcaldesa reconoció que en las elecciones de 2015 el exalcalde Enrique Peñalosa les ganó el pulso y que él fue quien dejó contratada la primera línea de metro y consiguió los recursos, algo que Petro no logró hacer en sus cuatro años de alcaldía.

La relación entre López y Petro ha sido de amores y odios. - Foto: César carrion

“El siguiente man ganó la alcaldía, que embarrada, nos derrotó, pero los consiguió, los berracos 24 billones de pesos y estructuró el bendito proyecto. No me pidas destruir, este partido lo que sabe hacer es construir sobre lo construido”, afirmó la mandataria local.

López reconoció que le hubiera gustado más el modelo subterráneo, pero que hay que avanzar sobre el proyecto que dejó su antecesor y no destruir todo lo que se ha logrado.

“Y sí mi hermano, yo hubiera preferido que fuera subterráneo. ¡Pero está contratado papá! Es que no es un metro de cartón, querido. Es un contrato con 24 billones de pesos, ¿tú sabes cuánto cuesta conseguir 24 billones de pesos, papá? No sabes porque no los conseguiste”, criticó López a Petro.

La alcaldesa Claudia López se reunió con el presidente Petro cuando ya había sido elegido para ese cargo, pero de nuevo están distanciados. - Foto: Tomada del Twitter de Claudia López.

La alcaldesa de la capital dijo que a pesar de las críticas de algunos sectores, entre ellos, del petrismo, la obra de metro va avanzando. “Bogotá está construyendo la primera línea del metro y va bien. Y todos los bodegueros y politiqueros que sueñan con que el metro de Bogotá vaya mal y se pare, les tengo una mala noticia, va bien y va a seguir”, afirmó la mandataria local.

El evento fue un encuentro de dos días -27 y 28 de mayo- en el hotel Tequendama con jóvenes afiliados a la Alianza Verde. Allí estuvieron, además de la alcaldesa, el copresidente del partido Carlos Amaya, quien es cercano a López y suena para la alcaldía de Bogotá como el continuismo de la mandataria y de ese sector del partido. Y el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, muy cercano a López.

El presidente Gustavo Petro siempre ha insistido en una primera línea de metro subterránea. - Foto: Empresa Metro de Bogotá

Otros concejales de la colectividad reclamaron que no les permitieron el ingreso a pesar de que los habían invitado. “Me negaron la entrada a un evento de mi propio partido. Increíble que un evento dedicado a los jóvenes se haya vuelto un espacio sin garantías para quienes hacemos oposición a la administración de Claudia López. ¿Sorprende? No. Esperamos estas lógicas terminen pronto”, afirmó el concejal de la capital, Luis Carlos Leal.