Política

CNE, bajo la mira: piden excluir a magistrado del expediente de Iván Cepeda y la consulta de la izquierda

La solicitud fue presentada por el exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 11:47 p. m.
Consejo Nacional Electoral.
Consejo Nacional Electoral. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, radicó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una recusación contra el magistrado Álvaro Echeverry para que sea excluido del expediente que definirá la participación de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda, programada para el 8 de marzo.

Echeverry es uno de los tres magistrados que expondrá ante la sala plena los argumentos de fondo para aceptar o rechazar a Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, en la consulta que busca unificar un solo aspirante del “progresismo”; se quiere que se mida con Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero.

Aunque hay dudas sobre la legalidad de su participación porque ya estuvo en la consulta del Pacto, realizada el 26 de octubre con Carolina Corcho y Daniel Quintero, la última palabra la tendrá el CNE; y el voto del magistrado Echeverry podría ser definitivo en esta álgida discusión.

Gustavo Petro se mete de frente en el debate por la participación de Iván Cepeda en la consulta y advierte: “Se avecina un golpe”

Para Nicolás Farfán, él debe ser retirado del proceso por una serie de declaraciones que emitió Roy Barreras este 1 de febrero en un programa de opinión de Cambio. Así lo argumentó en una comunicación escrita enviada al Consejo Nacional Electoral después de haber escuchado al exembajador.

Política

Gustavo Petro, rumbo a Estados Unidos: esta es la comitiva que lo acompaña

Política

Gustavo Petro se pronuncia tras la muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo: “He ordenado recoger el cadáver”

Política

Tensión entre Gustavo Petro y Luis Carlos Reyes: confirma la denuncia contra el presidente en la Comisión de Acusación

Política

Gustavo Petro viaja a Estados Unidos y convoca marchas en Bogotá “mientras me reúno con Trump”

Política

Petro compara caso CNE-Cepeda con el origen del M-19: “Si masacradores vuelven al poder, llenarán a Colombia de sangre”

Política

Maurice Armitage le insiste a Sergio Fajardo y Claudia López que se midan en una consulta en marzo: “Hace falta una tercera opción”

Política

José Félix Lafaurie dice que no ha “renunciado” al Centro Democrático “y menos aún María Fernanda”

Confidenciales

Magistradas del CNE, cercanas a Petro, no han radicado ponencia sobre Iván Cepeda y la consulta de la izquierda

Confidenciales

CNE tiene en vilo a la izquierda: así avanza discusión sobre Iván Cepeda y la consulta presidencial

Política

Hernán Cadavid le pidió al CNE revocar la inscripción a la consulta del Frente Amplio de Iván Cepeda

Él citó palabras de Barreras, quien resumió un diálogo con el magistrado: “(...) Le dije, ‘hombre, Álvaro, yo entiendo el secreto de sus decisiones, pero veo en los medios que usted es uno de los tres ponentes, y yo esperaría que esa ponencia sea unánime en favor de Iván Cepeda’”; “él, por supuesto, prudente en su magistratura, me dijo, ‘nosotros no hemos hecho ponencia’”.

La interpretación de Farfán es que de estas manifestaciones se desprendería que Roy Barreras “mantiene comunicación directa y actual con el magistrado Álvaro Echeverry Londoño. La llamada fue realizada en coordinación con el propio Iván Cepeda, interesado directo en la actuación administrativa”.

Eduardo Montealegre denuncia “juego sucio” de Roy Barreras para tumbar la candidatura de Iván Cepeda

Entre sus argumentos, el exregistrador destacó: “En dicha comunicación se expresó una expectativa concreta sobre el sentido de la ponencia y adicionalmente, el magistrado —según lo narrado públicamente— suministró información específica sobre el estado interno de la deliberación, indicando que ‘no se ha hecho ponencia’, y que será esta la que determine la posición de los ponentes".

Para él, este escenario genera una duda razonable sobre la independencia del servidor público para continuar conociendo del asunto. Su petición es que el magistrado sea separado del expediente y “disponer lo necesario para que la actuación continúe sin la intervención del funcionario recusado, garantizando la imparcialidad de la decisión”.

Se espera que la solicitud del exregistrador sea resuelta este lunes. El CNE cree que este 2 de febrero podría aclarar el panorama, dado que la fecha límite para decir es el 6 del mismo mes.

Más de Política

AVION PRESIDENCIAL Gustavo Petro

Gustavo Petro, rumbo a Estados Unidos: esta es la comitiva que lo acompaña

El presidente Gustavo Petro tiene toda la atención puesta en la conformación del partido único de izquierda con miras a las elecciones de 2026.

CNE, bajo la mira: piden excluir a magistrado del expediente de Iván Cepeda y la consulta de la izquierda

Gustavo Petro y alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo.

Gustavo Petro se pronuncia tras la muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo: “He ordenado recoger el cadáver”

Un nuevo choque entre el exministro Luis Carlos Reyes y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Tensión entre Gustavo Petro y Luis Carlos Reyes: confirma la denuncia contra el presidente en la Comisión de Acusación

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

Gustavo Petro viaja a Estados Unidos y convoca marchas en Bogotá “mientras me reúno con Trump”

Los senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Petro compara caso CNE-Cepeda con el origen del M-19: “Si masacradores vuelven al poder, llenarán a Colombia de sangre”

MAURICE ARMITAGE Sergio Fajardo.

Maurice Armitage le insiste a Sergio Fajardo y Claudia López que se midan en una consulta en marzo: “Hace falta una tercera opción”

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal.

José Félix Lafaurie dice que no ha “renunciado” al Centro Democrático “y menos aún María Fernanda”

Angélica Verbel, viceministra de Estrategia y Planeación.

El poder de la viceministra de Defensa, Angélica Verbel; hay incomodidad en el petrismo y la señalan de controlar entidades en Córdoba

Sergio Fajardo.

Las diez frases más reveladoras de Sergio Fajardo en SEMANA: así arremete contra Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Noticias Destacadas