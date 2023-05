Coalición de la derecha sigue firme y descarta a Luis Fernando Suárez para disputar Gobernación de Antioquia

Este martes -23 de mayo- los integrantes de la coalición de derecha que buscará quedarse con la Gobernación de Antioquia se reunieron para definir la continuidad de su trabajo político con miras a las elecciones del 29 de octubre.

Mauricio Tobón, Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto y Andrés Rendón se encontraron para analizar las declaraciones que entregó Luis Fernando Suárez donde dejó entrever que no llegará a dicha coalición que lo invitó a participar en un mecanismo de elección para elegir un candidato único y con el compromiso que los demás lo apoyarán.

“Hay candidatos allí con los que no hay identidad en la visión política, en la visión de gobernar. Yo puedo decir con tranquilidad y con mucho respeto por Mauricio Tobón, que estamos en esquinas distintas, que no tenemos la misma visión de gobierno y voy a dar ejemplos. Está hablando de Antioquia federal, creo que eso es una utopía y creo que es demagógico hablar de Antioquia federal. La ruta la marcaron los gobernadores en la convención que hubo en Rionegro hace unos días para promover un debate nacional sobre autonomía de los departamentos y descentralización”, dijo a El Colombiano.

Juan Diego Gómez; Mauricio Tobón; Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón. - Foto: SEMANA / Alcaldía de Rionegro

Agregó: “También he dicho que tengo diferencias con Juan Diego Gómez, siendo presidente del Senado trató a Aníbal Gaviria de delincuente, lo condenó, eso no está bien y a mí hay quienes me dicen que los enemigos de Aníbal no son mis enemigos. Yo digo no, el tema es de convicciones, de valores, que son irrenunciables. Juan Diego Gómez tiene uno de los matices del Partido Conservador en Antioquia, que sin duda es importante. Hoy tiene el aval como precandidato y es un político importante, pero tenemos diferencias. La pregunta es si somos capaces de superarlas. El tiempo lo dirá”.

En ese sentido Suárez descartó de plano su aterrizaje político en este sector y por eso, los integrantes de la coalición de la derecha consideran que él está vetando a Tobón y a Gómez por lo que consideran que tiene unos intereses diferentes a trabajar por Antioquia. Además, se conoció que tampoco quiso reunirse con Rendón ni con Prieto por lo que ya está claro que quiere armar toldo aparte.

Frente a las posturas de Suárez, Juan Diego Gómez le restó importancia y señaló que lo importante es seguir trabajando en el fortalecimiento de la coalición para derrotar al petrismo y a los candidatos de Daniel Quintero.

“Unidos y convencidos de recuperar el rumbo de Antioquia con #AutoridadConfianzaDesarrollo. Sólo unidos lograremos frenar a quienes quieren dividir a Antioquia como lo hicieron con Medellín. Pero recuperaremos ambos con la fuerza y el orgullo paisa que nos caracteriza”.

A su turno Eugenio Prieto dijo que la postura de Suárez es respetable y que el trabajo político continuará sin problema alguno. “Seguimos avanzando en la consolidación de una gran coalición por Antioquia. Hasta el momento no hemos definido ni fecha, ni mecanismo para seleccionar nuestro candidato único. Es importante, en medio de las diferencias, ponernos de acuerdo en una propuesta programática integradora de los diferentes sectores políticos, económicos y sociales que nos acompañan”.

Gobernación de Antioquia. - Foto: Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Los cuatro precandidatos advirtieron que trabajarán conjuntamente para lograr resultados en el marco del momento histórico que está demandando la sociedad antioqueña, citando como una amenaza la gestión que lideran el presidente Gustavo Petro y el alcalde Daniel Quintero.

“La realidad actual de Colombia y Medellín, liderada por el eje Petro – Quintero, exige un proceso de unidad que le haga frente a su pretensión de desestabilizar a Antioquia y al resto del país”, redactaron. En consecuencia, se postularon para hacer contrapeso.

El propósito es buscar un mecanismo que permita escoger a una sola persona para que represente los intereses del movimiento en el tarjetón. Eso implica poner en una sola bolsa a varias agrupaciones políticas y resolver democráticamente la competición.