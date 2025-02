“Colombia tiene que empezar a hablar del país del 2026, después del gobierno Petro”, la respuesta de la oposición tras la alocución presidencial

Además, denunció la violencia que ha marcado la historia de Colombia, instando a la ciudadanía a no olvidar las luchas del pasado y a continuar trabajando por una nación justa y libre de violencia.

Petro defendió presencia de bandera del M-19 en evento sobre la reforma agraria: “Dicen que no debo sacarla”

Aseguró que la seguridad es la mejor política de paz. “Por eso se tienen que acabar todos los beneficios a los miembros de los grupos armados al margen de la ley. No más gestores de paz, no más acuerdos parciales, no más ceses bilaterales al fuego que le amarran las manos a la fuerza pública y benefician a los bandidos”.