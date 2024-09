Colombia y Brasil preocupados por orden de captura contra Edmundo González. Pero siguen sin reconocerlo como presidente electo y a Maduro como dictador

Aunque el pronunciamiento se da más de 24 horas después de haber sido emitido el anuncio, marca un precedente en las comunicaciones de la Cancillería y del Gobierno de Gustavo Petro ya que hasta el momento no habían cuestionado las decisiones del régimen de Nicolás Maduro. Aunque expresaron su “preocupación”, aún no reconocen a González como presidente electo mientras que Maduro sigue en el poder y no lo cuestionan como dictador.