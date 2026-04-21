Comienza la impresión de los tarjetones para la primera vuelta presidencial: estos serán los candidatos que competirán

La Registraduría confirmó que a partir de este martes, 21 de abril, comenzará la impresión de los tarjetones electorales para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Eso se traduce en que desde ahora no se podrán hacer modificaciones a las candidaturas inscritas, y si alguno de los aspirantes decide salirse de la contienda en las próximas semanas, su rostro y su nombre quedarán impresos en el tarjetón, aunque esos votos no se contarán.

En total hay 13 candidatos inscritos. En el modelo que había publicado la Registraduría de manera pedagógica se veía a 14 aspirantes a la Presidencia junto a sus fórmulas vicepresidenciales, sin embargo, la senadora Clara López Obregón desistió de ese proceso para respaldar la candidatura de Iván Cepeda, por lo que su rostro no saldrá.

El tarjetón electoral que se imprimirá tendrá 13 candidatos: solo saldrá Clara López Obregón. Foto: Registraduría

El primer renglón está compuesto de izquierda a derecha por: Iván Cepeda junto a Aida Quilcué; seguido de Claudia López con Leonardo Huertas; y Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas.

El siguiente reglón tiene en su marguen izquierda a Abelardo de la Espriella y su fórmula José Manuel Acevedo; seguido de Mauricio Lizcano y Pedro de la Torre; Miguel Uribe Londoño y Luisa Villegas; y Sondra Macollins y Leonardo Karam Helo.

La penúltima línea la integran en ese mismo orden: Roy Barreras con Martha Lucía Zamora; Carlos Caicedo y Nelson Alarcón; Gustavo Matamoros y Mila María Paz; y Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

La última línea está organizada por: Sergio Fajardo y Edna Bonilla; y Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata.

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Además de eso, desde la Registraduría se han dado garantías para blindar el proceso electoral. En los últimos días el registrador, Hernán Penagos, anunció un plan de auditorías para las elecciones presidenciales en el que se verificará el Código Fuente de los software de preconteo, del sorteo de los jurados de votación, del escrutinio y la consolidación y la divulgación de los resultados.

“Vamos a abrir todo el proceso electoral desde lo tecnológico para que los auditores de las organizaciones políticas, las campañas, los candidatos y los observadores electorales puedan estar presentes en cada uno de esos momentos determinantes en relación con el proceso electoral en Colombia”, aseguró Penagos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó de una auditoría que se hará al software. Foto: Pedraza Producciones

El Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), que estará encargado de ese proceso, ya presentó un informe de la auditoría realizada para las consultas presidenciales y elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo. Uno de los hallazgos es que se encontraron más de 30 millones de solicitudes “maliciosas” que fueron bloqueadas.

El informe señala que “la auditoría externa y de sistemas de las fases preelectoral, electoral y postelectoral determinó que los componentes evaluados presentan un nivel de cumplimiento adecuado conforme a los criterios técnicos establecidos”.