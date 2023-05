Comisión de Acusación rechazó denuncia de fiscal Angélica Monsalve contra el fiscal general, Francisco Barbosa

La Comisión sostuvo que no había elementos constitutivos de delitos en la denuncia que presentó, y por tanto se inhibió de abrir la investigación.

Este miércoles se conoció que la Comisión de Acusación se inhibió de abrir investigación formal en contra del fiscal Francisco Barbosa, tras una denuncia presentada el pasado 21 de septiembre de 2022 por la fiscal Angélica Monsalve. El asunto tuvo que ver con una resolución firmada por Barbosa que reasignó una investigación que llevaba Monsalve, relacionada con un funcionario de la Dian.

De este modo, la denuncia contra el fiscal Barbosa se cae, pues según concluyó el tribunal legislativo “la resolución suscrita por el fiscal general de la nación, que varió la asignación de una investigación y por la cual fue denunciado por la fiscal Monsalve, fue expedida en ejercicio de sus competencias y prerrogativas asignadas por la Constitución y la ley, con una debida motivación, dentro del marco legal y que no es posible considerar que se haya violentado la norma penal”.

Este es el auto:

Uno de los argumentos de la denuncia de la fiscal Monsalve era que el fiscal Barbosa se hubiera extralimitado en sus funciones o hubiera cometido abuso de autoridad como máxima cabeza del órgano investigador. Sin embargo, este señalamiento también fue rechazado por la Comisión de Acusación.

La fiscal Angélica Monsalve, expuso los hechos que a su consideración constituyen un delito contra la familia Ríos Velilla. - Foto: Pantallazo de video de la audiencia

“Como tampoco que el fiscal general de la nación haya desviado su autoridad de manera abusiva o arbitraria. De acuerdo con lo anterior, la comisión concluyó que las conductas que se denunciaron no obedecen a ningún comportamiento delictivo”, señala la decisión.

La denuncia

La relación entre la fiscal Angélica Monsalve y el fiscal general Francisco Barbosa ha sido compleja. Monsalve, amparada en la autonomía de los investigadores, ha asumido como causa propia investigaciones no que no le han sido asignadas, como ocurrió con la telaraña de corrupción que se ha tejido en la Unidad Nacional de Protección (UNP), caso por el que ya imputó al presunto cerebro de las irregularidades el sindicalista Wilson Devia.

La manzana de la discordia, en esta ocasión, fue por una investigación contra un funcionario de la Dian, supuestamente cercano al gobierno del expresidente Iván Duque. En este caso, señaló Monsalve, fue apartada del caso y lo asignó a un juez municipal que terminó archivándolo.

wilson devia (sindicalista de la UNP) Documento Fiscalia - Foto: Suministrada a Semana

En ese momento, Monsalve había emitido un comunicado en el que señalaba que “con ocasión a las investigaciones que adelantó en casos de alta corrupción, caso de un alto funcionario de la Dian que cursa en la Comisión de Acusaciones, caso Ríos Velilla y caso del carrusel de los carros blindados, informo que se ha desatado en mi contra la más implacable persecución por parte del fiscal general de la nación Francisco Barbosa Delgado”.

La Fiscalía también había tomado medidas contra Monsalve

Y es que en el despacho de la fiscal Monsalve también se revivió un caso sobre presuntas irregularidades en la compra y adecuación de vehículos blindados que enredó a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, la Policía y la propia Fiscalía. En este proceso la funcionaria fue recusada por quien aparece como investigado, el señor Wilson Devia. Hasta ahí, todo normal, el problema fue lo que ocurrió después.

La fiscal Monsalve, en una inspección a la UNP, tuvo conocimiento de otras denuncias y en lugar de remitirlas a los delegados contra la corrupción, según la misma Fiscalía, las asumió sin informar y eso provocó que se compulsaran copias ante la Comisión de Disciplina Judicial para investigar la actuación de la funcionaria.

Así reza un documento que conoció SEMANA con los detalles de la compulsa de copias en contra de la fiscal Monsalve, en las que se advierten las presuntas irregularidades en el procedimiento de la funcionaria, al asumir las nuevas denuncias en lugar de darle el trámite para este tipo de casos.

“Es vieja ya, la razón sencilla es que entre ambos asuntos no existe relación. En otras palabras, la causal de recusación para conocer de los hechos en los que está involucrado el solicitante no es procedente simplemente. Porque la fiscal 414 seccional no es el despacho competente para conocerlos”, advierte el documento.

La recusación en contra de Monsalve fue negada por la Fiscalía, pero al revisar la situación y todo el escenario de corrupción en la UNP, los encargados advirtieron los problemas en el procedimiento que adelantó la funcionaria y cómo esto se convierte en un hecho de relevancia disciplinaria, de ahí la compulsa de copias.

En resumidas cuentas, la fiscal Monsalve asumió un proceso por hechos de corrupción que serían competencia de la delegada en la Fiscalía para estos asuntos. El problema fue recibir las denuncias para convertirse ella, por voluntad propia, en la fiscal de estos casos, sólo por el hecho de tener en su despacho otros casos de corrupción en la UNP.

“Con base en lo anterior, considera esta delegada que hubo omisión en el actuar desplegado por la doctora Monsalve Gaviria en su condición de fiscal delegada ante los jueces del circuito… contra la eficaz y recta impartición de justicia y contra los mecanismos de participación democrática, razón por la cual se compulsarán copias disciplinarias ante la comisión seccional de disciplina judicial”, explicó la Fiscalía.

Con la compulsa de copias la fiscal deberá comparecer ante la Comisión de Disciplina Judicial y explicar allí por qué tomó la decisión de asumir un proceso que en primera instancia no sería su competencia, de acuerdo, con la solicitud de investigación que hace la misma Fiscalía. En ese escenario se resolverá si la ausencia del trámite podría tener incluso implicaciones penales.