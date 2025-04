Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara archivó tres investigaciones contra Gustavo Petro; otras dos fueron aplazadas

SEMANA confirmó que la Comisión le cerró al primer mandatario investigaciones que no tuvieron mayor connotación y donde, a juicio de los ponentes, no había mayores argumentos o pruebas en su contra.

También le archivaron la Comisión de Investigación y Acusación (6009) por presunto enriquecimiento ilícito porque, según un denunciante, el presidente Gustavo Petro tenía mansiones en la Florida, Miami, Bogotá y Barranquilla. El presidente siempre ha insistido en que tiene una casa con un crédito que no ha terminado de pagar. La queja llegó inicialmente a la Procuraduría, pero el organismo disciplinario la remitió a la Comisión de Investigación y Acusación.

Además, el presidente ya no tiene en su contra la investigación (6015) que se abrió el 18 de febrero en 2021, donde lo señalaban por no defender la Constitución Política y de irrespetar al expresidente Iván Duque por algunos mensajes que divulgó en la red social X. Sin embargo, no todo fue color de rosa para el presidente.