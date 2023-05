Roberto Rodríguez Zamudio, del Centro Democrático, dijo que acudirá a todas las instancias para lograr que la vicepresidenta sea declarada persona no grata. Dijo a SEMANA que Francia Márquez le debe unas disculpas a Cali.

Concejal de Cali pide declarar persona no grata a Francia Márquez. Además, denuncia que su esquema de seguridad conduce en contravía

Bastó con que la vicepresidenta Francia Márquez se subiera a una tarima este 1 de mayo y expresara fuertemente: “qué viva la primera línea”, para que el concejal de Cali Roberto Rodríguez Zamudio entrara en cólera y propusiera declarar como persona no grata a la funcionaria del gobierno.

Lo hizo porque la capital del Valle fue una de las ciudades que más sintió el estallido social que debió sortear el gobierno del entonces presidente Iván Duque: cais incendiados, buses destruidos, vías paralizadas, empresarios intimidados, personas heridas, fue el común denominador de lo que capoteó Cali en medio de las manifestaciones.

Francia Márquez respondió "de malas" cuando le preguntaron si volvería a movilizarse en helicóptero para llegar a su casa en Dapa, en Cali. - Foto: Fotomontaje SEMANA

Rodríguez, concejal del Centro Democrático, habló con SEMANA.

Dijo que la vice debe disculparse con Cali, la ciudad más afectada y que más puso cuotas de desastres en medio de las manifestaciones.

“El gobierno debe pedirle perdón a los caleños. Al menos, aquellos que impulsaron y dejaron que a la ciudad la destruyeran. Lo que costó reparar, reconstruir la capital. Hoy tenemos todo ese vandalismo, esa criminalidad que nos dejó ese paro armado”, denunció.

"Que viva la primera línea", esta fue la polémica frase de Francia Márquez durante la marcha del Día del Trabajo 2023, en Cali. - Foto: El País

Para rematar, Francia Márquez -según el concejal-, aplaude a la primera línea.

“Todos los destrozos de ese paro armado los asumió la Alcaldía. Es muy fácil no hacer las cuentas ni decirles a los caleños de dónde salió la plata. Los daños que ocasionaron con ese paro armado costaron 130.000 millones de pesos de recursos públicos. Esos recursos, producto de los destrozos de los criminales, salen del presupuesto de la Alcaldía, de la posibilidad de generar acciones sociales, comedores comunitarios, educación, salud, bienestar, toca dejar esos programas a un lado para recomponer a una ciudad”.

Por eso- según el concejal- no puede estar de acuerdo con el respaldo de Francia Márquez a este grupo de vandalismo.

“Ella dice que a la primera línea se le vulneraron derechos. ¿Cuáles derechos? Los derechos se le violentaron a una ciudad, a los caleños que son quienes sufrieron el drama, el secuestro, el abandono del Estado. Es a ellos a quienes hay que pedirles perdón, vicepresidenta”, expresó.

En diálogo con SEMANA, el concejal de Centro Democrático denunció que, además de las palabras de Márquez, que molestaron a los caleños, la funcionaria tiene inquieta a la ciudad porque su abultado esquema de seguridad obstruye, ocasionalmente, carriles de tránsito, para moverse en contravía y acortar las distancias.

La vicepresidenta Francia Márquez y a la derecha una foto desde el aire del sector de Dapa, a las afueras de Cali. - Foto: Captura de Pantalla

“Ahora ella saldrá a decir ‘de malas’. Y no. Hay que dar un buen ejemplo. Ella no es persona grata porque, además de sus palabras en favor de la primera línea, su esquema, cada vez que se moviliza genera unos problemas de tránsito terribles. Ella -insisto- no es una persona grata”, dijo.

En su cuenta personal de Twitter, Roberto Rodríguez Zamudio reveló un video donde se observa el esquema de Márquez moverse en contravía por una de las principales arterias de la ciudad. “Esta es la caravana en la que se desplaza la vicepresidenta, saliendo de su casa de recreo en Dapa, en contravía, en semejante vía principal, generando riesgo ¿Qué está pensando? Que la vía es de ella”, informó.

Por último, el concejal expresó que revisará jurídicamente cómo se declarará persona no grata a Francia Márquez en Cali. “Si tengo que salir a recoger firmas, lo haré”, concluyó.