Concejal Diego Cancino pidió la renuncia del director de la Policía, general Henry Sanabria, tras entrevista con SEMANA: “Es insostenible”

Tras las declaraciones que entregó en SEMANA el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, el concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde Diego Cancino aseguró que el uniformado debe renunciar a su cargo, ya que su “fanatismo religioso”, en contravía de los derechos humanos, afecta la misión de la institución y el Estado Social de Derecho.

De acuerdo con el cabildante, “tener la Policía Nacional en manos de un fanático es una amenaza al Estado Social de Derecho”. Si bien para Cancino la libertad de culto es totalmente respetable, la forma en la que Sanabria estaría dirigiendo a la Policía es lo cuestionable.

“Uno puede tener creencias religiosas y eso es respetable y absolutamente válido, pero no puede manejar una Policía a la luz de esas creencias porque nosotros estamos en un estado laico y lo que él hizo como director de la Policía, en las declaraciones que le dio a SEMANA, fue realizar prácticas xenófobas y de discriminación”, precisó Cancino a esta revista.

Concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino. - Foto: Concejo de Bogotá

El concejal de la Alianza Verde precisó que el fanatismo religioso del general Sanabria es como regresar al Santo Oficio. “La Policía debe profundizar la democracia, la Policía no puede estar fundada en el fanatismo, la Policía no es el Santo Oficio. El Santo Oficio se acabó, esta institución que juzgaba, criminalizaba, quemaba, satanizaba a las personas por pensar y ser diferente ya no existe. Las hogueras de la edad media no pueden persistir (…)”, dijo el concejal Cancino.

La @PoliciaColombia no puede seguir en manos de un fanático. El oscurantismo del Director lo ha llevado a avalar la pena de muerte, la venganza, el odio a las mujeres y la discriminación, ¡debe salir de la institución! Amenaza el Estado de Derecho y nos regresa al Santo Oficio. pic.twitter.com/0wUomTi6xz — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) March 28, 2023

El concejal de Bogotá aseguró que el gran reto de la Policía es construir ciudadanía, amplia, diversa, donde los conflictos se tramitan de manera no violenta, en un Estado laico, moderno, democrático y donde el fanatismo, el dogmatismo, el fideísmo, no atraviesen las relaciones y no medien frente a los derechos humanos.

“La Policía está para cuidar la vida, garantizar la convivencia y los derechos humanos, dentro y fuera de la institución y no para incrementar la discriminación, la xenofobia, la guerra, el sectarismo, el dogmatismo”, comentó.

En diálogo con SEMANA, Cancino reprochó además las declaraciones del general Sanabria relacionadas con la comunidad LGTBIQ+.

“Que diga que la cantidad de personas que sufre VIH en la Policía es porque son practicantes homosexuales es una acto de discriminación grave. La Policía está para profundizar la democracia, para transformar los conflictos de manera no violenta. Él, como director, está transformando la institución y devolviéndola a las hogueras, a la persecución de brujas”, indicó Cancino.

El concejal le pidió al director que dimita de su cargo. “El director de la Policía debe renunciar. Si quiere hacer campaña, que la haga pero con votos que respondan a sus tendencias ideológicas, pero que no use la Policía para discriminar, para maltratar, para violentar, para eliminar la voz del otro. La Policía está hecha para profundizar la democracia, no para generar hogueras que quieren quemar al otro”, puntualizó Cancino.

General Henry Sanabria, director General de la Policía Nacional. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El cabildante enfatizó: “Si se analiza detalladamente la entrevista que le dio a SEMANA, Sanabria está hablando más como candidato que como director de la Policía. Quizás se lance al Congreso”.

Finalmente subrayó que si Sanabria no está dispuesto a renunciar, el presidente de la República, Gustavo Petro, debe pensar seriamente en su continuidad.

“Precisamente porque estamos en una era de cambio, y porque el presidente Petro está en una construcción de paz, debería pedirle la renuncia al general Sanabria”, acotó.

Es de mencionar que uno de los temas controversiales que ha dado de qué hablar de la entrevista del director de la Policía con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, es el exorcismo. Sanabria habló con franqueza de este asunto que era tabú en la Policía, pues el exorcismo lo usan para combatir a los criminales que acuden a la brujería para ‘protegerse’.

General Henry Sanabria, director general de la Policía Nacional, con sus vírgenes. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

Incluso el general relató el caso de un delincuente que fue abatido y declarado muerto. “Cuando estábamos esperando la unidad de levantamiento y de inspección del cadáver, el cuerpo empezó a arrastrarse. Eso fue sobrenatural. Un agente, de esos antiguos de Medellín, me dijo: ‘No, mi teniente, espere y verá’. Entonces empezó a buscarle por todo el cuerpo. Efectivamente, tenía enrollado un amuleto, se lo cortó y ahí murió. Ese tema existe desde hace muchos años y data de miles de años atrás”.

Así mismo, el director de la Policía reveló que llevaban mucho tiempo detrás del Mono Jojoy sin que pudieran darlo de baja, hasta que le hicieron un exorcismo a distancia y fue así como pudieron llevar a cabo el objetivo.

“La Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada. Un sacerdote dijo: ‘Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios. Si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar’. Entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo. Es decir, cuando el capitán romano les dice a los ancianos: ‘Díganle a nuestro señor que cure a mi siervo’, Jesús le respondió: vamos. Y el capitán le contestó: ‘No, no es necesario que vayas. Con una palabra que tú digas bastará para sanarme’. Ahí se crean los exorcismos a distancia. Entonces Nuestro Señor desde ahí ordena y queda curado”, dijo.

General Henry Sanabria. Director General de la Policía Nacional. Bogotá Marzo 21 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

Por otro lado, en la entrevista exclusiva con SEMANA, el general Sanabria reveló que 12.000 policías, aproximadamente, tienen VIH en la actualidad. Por lo que recordó las recomendaciones que les hizo a sus superiores hace algunos años: “Les dije: ‘Mire, hay que tener cuidado porque la Policía Nacional, de las cuatro fuerzas, es la que más personas tiene con VIH y ese virus lleva a la muerte’”.

A raíz de la pregunta sobre la cantidad de casos, el oficial explicó: “Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”.

Sin citar fuentes directas, y asegurando que solamente se conocían cifras de quienes lo habían revelado, el director de la Policía aseguró que el 47 % de los casos de VIH se presentan en la institución que él dirige. El oficial aseguró que ya le ha pedido a sus hombres que se protejan.