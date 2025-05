Concejales de Bogotá rechazan consulta popular de Petro: “El trabajo se dignifica con generación de empleo y oportunidades”

Según la concejal, el jefe de Estado no puede pasar por encima del Senado si este niega la convocatoria de su consulta. “En una democracia verdadera, el poder no se concentra en una sola persona”, dijo.

El trabajo se dignifica con generación de empleo y oportunidades, no con shows ni mentiras. Este #DíadelTrabajo , honremos con hechos, no con discursos vacíos. @CeDemocratico @dianadiago @Danielbricen @papoaminCD @JulUscategui @SoyVahos @ABarriosBernal pic.twitter.com/Ek4cLhRdaW

La concejal aseguró que “gobernar no es imponer ni debilitar las instituciones porque no se le da gusto”, y expresó que el “trabajo se dignifica con generación de empleo y oportunidades, no con shows ni mentiras”.