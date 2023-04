Congresista del Partido Liberal que votó positiva la ponencia a la reforma a la salud dice: la mermelada “me cae mal”

La congresista de Antioquia reconoce a César Gaviria como director del Partido Liberal, pero insiste en que no traicionó a su colectividad.

La congresista del Partido Liberal María Eugenia Lopera, quien votó positivo la ponencia de la reforma a la salud del Gobierno, pese a la advertencia del director de su partido, César Gaviria, descartó nuevamente este viernes que detrás de su decisión esté el apoyo burocrático de la Casa de Nariño.

En diálogo con BLU Radio, Lopera defendió nuevamente su postura, dijo que su voto fue a conciencia y enfatizó en que “la mermelada me cae mal”.

“No me gusta la mermelada”, dijo. Y reiteró “que no me han ofrecido nada ni he recibido nada”.

En la entrevista, Lopera reconoció la dirección de César Gaviria en el Partido Liberal y aclaró que ella no traicionó a su colectividad.

“No traicioné a nadie. Más bien, no puedo traicionar a las personas que confiaron en mí, no puedo traicionar mis convicciones y a los colombianos que han sido maltratados por el sistema de salud”, afirmó.

Las diferencias entre César Gaviria y la Casa de Nariño cada vez son más grandes. - Foto: FOTO1: SEMANA/ FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Después de votar positiva la ponencia a la reforma de Carolina Corcho, Lopera entregó las razones que la llevaron a tomar la decisión.

“Voté a conciencia, lo hice pensando en las personas de a pie, en los campesinos, en los usuarios, en los colombianos. Hoy voy a dormir tranquila. Cuando regrese a mi ciudad, Medellín, voy a mirar tranquila a los ojos a mi mamá porque lo hice a conciencia, porque a esas personas que confiaron en mí en Antioquia, 87.730, les puedo decir que voté pensando en las personas de a pie, en los campesinos, en quienes tienen que arrodillarse ante un sistema para que lo atiendan. No voy a ser más cómplice de este sistema. Con tranquilidad y conciencia he dado mi voto”, sostuvo.

Lopera, una congresista de la cuerda del polémico exsenador Julián Bedoya, quien apoyó a Gustavo Petro a la Presidencia, pese a que César Gaviria apoyó a Federico Gutiérrez en la primera vuelta presidencial.

La congresista, oriunda de Entrerríos (Antioquia), es ingeniera sanitaria, tiene una especialización en alta gerencia y llegó por primera vez a la Cámara en las elecciones de 2022.

César Gaviria advirtió a su bancada que quien vote en favor la reforma a la salud tendrá consecuencias. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La gran pregunta que muchos se hacen hoy es si la antioqueña recibió mermelada del Gobierno Petro a cambio de su voto a la reforma a la salud. El expresidente César Gaviria, antes de la votación, advirtió que recibir cualquier dádiva podría configurar un cohecho.

Así mismo, debido a su decisión, ella se podría someter a una sanción de hasta tres años sin derecho a voz y voto en la colectividad. Su caso será evaluado por el tribunal disciplinario del Partido Liberal en las próximas horas.

La representante a la Cámara, María Eugenia Lopera. - Foto: Prensa cámara de representantes

De momento, la colectividad no ha tomado una decisión frente a la rebeldía de Lopera. Mientras la veeduría de la colectividad dice que hay razones de peso para adelantar un proceso en su contra, otros sectores liberales estiman que no porque la casa política aún no toma una decisión de bancada.

César Gaviria y Gustavo Petro sostienen actualmente fuertes diferencias por cuenta de la reforma a la salud. Sin embargo, con la llegada al ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo, el escenario podría moderarse.

Recordemos que el exsecretario de Salud de Bogotá tendió puentes entre el expresidente y Petro en plena campaña presidencial.