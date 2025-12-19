El asesinato de por lo menos siete soldados del Ejército Nacional por parte del ELN en Aguachica, Cesar, ha generado indignación. Desde el Congreso de la República algunos se pronunciaron para rechazar estos hechos.

“El asesinato de nuestros soldados en Aguachica desenmascara la mentira de quienes hablan de paz mientras toleran que el ELN siga asesinando a policías, soldados y civiles”, dijo la representante Saray Robayo, del Partido de la U.

La congresista dijo que la paz no debe ser pactada con terroristas armados, sino que debe construirse “con autoridad legítima, decisiones firmes y respaldo total a nuestras Fuerzas Militares”.

“Mi solidaridad con sus familias. Cero tolerancia con el terrorismo” aseguró.

Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, también expresó su solidaridad: “Lamentamos profundamente el asesinato de los 7 militares que perdieron la vida a causa de un nuevo cobarde ataque terrorista. No podemos permitir que grupos criminales continúen acabando con la vida de nuestros uniformados, mientras el Gobierno permanece negligente y sin empoderar a la Fuerza Pública”.

El congresista le reclamó al Gobierno Nacional porque considera que desde que llegó al poder la violencia contra los miembros de la Fuerza Pública no ha cesado. “389 han sido asesinados”, criticó. Triana considera que es una “tragedia” que exige que haya acciones inmediatas y contundentes.

“Nuestra solidaridad con las familias de estos soldados, con sus compañeros y con cada colombiano que arriesga la vida por defender a su patria”, agregó el congresista por Huila.

Hasta el momento, según el reporte de las autoridades, se sabe que por lo menos siete uniformados fueron asesinados por el ELN luego de un ataque terrorista en el que otros 30 soldados resultaron heridos por la arremetida de ese grupo armado en Aguachica, Cesar.

“En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales tipo tatuco”, informó el Ejército Nacional a través de un comunicado.

Aumenta a siete el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

Los uniformados que permanecen con vida tuvieron que ser socorridos y trasladados a centros médicos para recibir atención personalizada tras el ataque.

“Las tropas de la Segunda División mantienen el despliegue operacional en la zona, con el fin de afectar de manera contundente el accionar terrorista del ELN, y preservar la seguridad de las comunidades en esta región del país. Asimismo, invitamos a la comunidad a denunciar en la línea 147 y 107 situaciones que puedan afectar la seguridad y la integridad de las comunidades”, informaron las autoridades.