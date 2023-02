Congresistas del Centro Democrático responden al discurso de Gustavo Petro: “estamos preocupados por la incertidumbre que genera este gobierno”

En un corto, pero contundente mensaje, cinco congresistas del Centro Democrático respondieron como partido de oposición el discurso que pronunció el presidente Gustavo desde el balcón de la Casa de Nariño este martes 14 de febrero.

Lo hicieron a través de un video donde los dirigentes hablaron sobre algunos de los puntos esenciales que tocó el mandatario.

Empezó hablando el senador Ciro Ramírez, quien lanzó sus palabras en medio de la movilización de este miércoles. “Estamos los colombianos de todas las orillas políticas, todas las ideologías, porque estamos preocupados por la incertidumbre que genera este gobierno. Un discurso que carece de hablar de generación de empresa, de empleo, generación de riqueza. Nos crea nuevamente enemigos para hablar de una lucha de clases”, dijo.

Por su parte, el senador Miguel Uribe manifestó que “estamos hoy 15 de febrero manifestándonos en contra de una serie de reformas que pretenden destruirlo todo, juegan con la vida de los colombianos. Pretenden darle la plata de la salud a los aliados políticos de Gustavo Petro para que se la roben. Nos pretenden condenar a la informalidad y al desempleo”.

Marchas convocadas por la oposición en contra del Gobierno, 15 febrero - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

También habló el representante a la Cámara, Andrés Forero. “Es importante que el presidente recuerde que ganó en segunda vuelta y por un margen muy estrecho y no tiene un mandato para refundar este país. Por eso nos preocupa mucho lo que está planteando en términos de salud. Él había dicho la semana pasada que no iba a acabar con las EPS, que no iba a haber un régimen de transición y cuando vemos el articulado de la reforma, es evidente que busca el marchitamiento progresivo de las EPS para darle muchas de sus funciones a los alcaldes y gobernadores”.

La representante por Amazonas, Yenica Acosta, expresó: “los colombianos no quieren este cambio. No a los altos costos de los productos de la canasta básica familiar, no a los altos costos del combustible”.

Marchas convocadas por la oposición en contra del Gobierno, 15 febrero - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por último, el congresista Jose Jaime Uscategui afirmó que, con la bancada del Centro Democrático, “acompañamos esta movilización ciudadana que ha sido multitudinaria. Aquí está la Colombia creyente, la que cree en su fuerza pública, en la libertad de empresa, en la moral cristiana y las buenas costumbres. Sigamos movilizándonos para ganar la pelea en el Congreso, en las altas Cortes, en las calles y en las urnas”.

El pronunciamiento lo hicieron los cinco congresistas porque se movilizaron este miércoles en Bogotá. Recordemos que el grueso de los senadores y representantes del Centro Democrático decidieron desplazarse a sus regiones para impulsar las marchas.

Marchas de la oposición en contra del Gobierno en la plaza de Bolívar - Foto: Nicolas Linares

En Cali, por ejemplo, estuvo la senadora María Fernanda Cabal, quien dijo que “mientras algunos están luchando por la libertad de criminales, nosotros estamos con la ciudadanía luchando por defender a Colombia del populismo que acabó con Venezuela, Argentina, Cuba y Nicaragua”. A ella la acompañó el representante Christián Garcés.

Por su parte, la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal participaron de las movilizaciones en Antioquia.

Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe no participó de las marchas. Incluso, él fue prudente y se mantuvo al margen de la jornada de inconformismo en contra del gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, dejó las puertas abiertas del Centro Democrático para que quien considerara salir a las calles lo hiciera con total libertad. Es más, este miércoles, cuando las redes sociales de los dirigentes del uribismo reprodujeron videos y fotografías de las concentraciones, el exmandatario se abstuvo de pronunciarse frente al tema.