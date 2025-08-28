Suscribirse

Política

Contraloría alerta que no estarían garantizados los $500 mil millones que necesita la JEP para reparar a las víctimas e imponer sanciones

Según dijo el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, solo se han girado $ 20 mil millones desde el Ministerio de Hacienda.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 1:14 p. m.
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, hizo la alerta. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una alerta sobre el papel que tiene que desempeñar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para imponer sanciones a los excombatientes de las Farc y reparar a las víctimas de ese grupo guerrillero.

Según dijo, hasta el momento no hay claridad sobre qué podría pasar con los 500.000 millones de pesos que necesita la JEP para ese propósito, pues esos recursos no han sido asignados dentro del Presupuesto General de la Nación y hasta el momento solo se han desembolsado 20.000 millones.

Uno de los temas que genera mayor preocupación es que se espera que próximamente se impongan las primeras sanciones en contra del antiguo secretariado de las Farc por los delitos relacionados al secuestro, sin embargo, los recursos para ese propósito no estarían garantizados.

El pasado 31 de julio y primero de agoto se llevó a cabo en la JEP la audiencia de verificación contra los excomandantes de las Farc en el expediente por secuestro.
Próximamente se impondrán las sanciones alternativas en contra del antiguo secretariado de las Farc. | Foto: JEP

Las sanciones que les serán impuestas serían penas alternativas, según lo acordado en La Habana, que se denominarán TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador).

La falta de esos recursos afectaría la reparación de las víctimas, quienes han reclamado impunidad en estos casos. Hasta el momento, han sido acreditadas 9.200 víctimas individuales y 340.000 personas integradas en sujetos colectivos en calidad de víctimas.

Contexto: Simón Gaviria hizo un crudo análisis sobre la seguridad del país y lanzó fuertes críticas al acuerdo de paz

La alerta de la Contraloría se basa en que presupuestalmente no se contaría con los recursos para esos TOAR y que tampoco se vislumbra la financiación o sostenibilidad a mediano y largo plazo.

Desde la Contraloría dicen que les preocupa que se ha registrado una baja monetización de los bienes que tenían las Farc, tras auditorías de 2022 y 2024 realizadas por la SAE.

Cuestionaron que se presentan “debilidades” del sistema de justicia transicional para la implementación de sanciones y su financiación; y le piden al Gobierno que se debe prever y garantizar la ejecución desde el punto de vista administrativo y financiero.

Familiares de 13 civiles asesinados en Riofrío en 1993 reciben acreditación de la JEP como víctimas.
Las víctimas esperan ser reparadas. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (GUILLERMO TORRES REINA) y (JEP)

El contralor general criticó que la falta de articulación y coordinación podría llevar a una implementación ineficaz de las medidas y que no se llegue a imponer sanciones que puedan reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas.

“La ausencia de financiación para la ejecución de estas sanciones, puede llevar a la revictimización, frustración de la comunidad y la afectación reputacional de la justicia transicional en Colombia”, alertaron desde la Contraloría.

Contexto: Gustavo Petro destinará 550 mil millones a la JEP en 2026, el tribunal de justicia transicional al que invitó a Álvaro Uribe tras su condena

Cuando se anunció la destinación de los 500.000 millones de pesos desde el Gobierno a la JEP, se conoció que 190.000 millones de pesos estarían destinados para pagar los salarios de magistrados, abogados y otros funcionarios que laboran del tribunal especial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conductores, preparados para implosión que desaparecerá icónicos puentes de Bogotá: se vienen nuevos trancones

2. Santa Rosa: la isla que marca la puja por la soberanía en el Amazonas

3. Ciberataque, en importante aseguradora en Estados Unidos, expone información sensible de un millón de personas

4. Caen dos disidentes de las Farc con una tonelada de cocaína en el Cauca: así fue la operación del Ejército

5. Petro reveló que “no ha pedido vacaciones” en los tres años de su Gobierno, pero confesó cuándo tomará un descanso largo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ContraloríaJEPFARCMinisterio de Hacienda

Noticias Destacadas

Portada Isla Santa Rosa

Santa Rosa: la isla que marca la puja por la soberanía en el Amazonas

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Petro reveló que “no ha pedido vacaciones” en los tres años de su Gobierno, pero confesó cuándo tomará un descanso largo

Redacción Semana
Jorge Colmenares

Jorge Colmenares aseguró que es blanco de amenazas: “La UNP me dejó un teléfono de seguridad que no sirve”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.