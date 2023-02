Crece el enfrentamiento entre Álvaro Uribe, Daniel Quintero y el concejal de Medellín Albert Corredor

No es la primera vez que el expresidente se enfrenta con el alcalde paisa. A medida que se acercan las elecciones de octubre, el lenguaje entre ambos líderes parece agudizarse.

El expresidente Álvaro Uribe está enfrentado en las redes sociales nuevamente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En la discusión, que no es nueva en Twitter, se han involucrado varias personas, entre ellos, Diana Osorio, la esposa del mandatario paisa, y el concejal Albert Corredor, quien hace parte del Centro Democrático, aunque se declaró en rebeldía del expresidente y terminó aliado con Quintero.

Uribe escribió en su cuenta personal de Twitter que “el alcalde se llevó a Corredor, estaba aburrido en el Centro Democrático porque aquí no se roba. Medellín necesita una alcaldía de verdad: honorable, austera, comprometida con la seguridad, la superación del hambre, educación, crédito y capital semilla frente al desempleo juvenil”.

Las diferencias entre Álvaro Uribe y Daniel Quintero no son nuevas. - Foto: SEMANA

El alcalde de Medellín, no dudó en responder: “Expresidente, Corredor seguro se vino para acá porque aquí no se mata. Su gobierno le robó la vida a 6402 jóvenes que hoy tendrían la edad de sus hijos. Quizás no tan ricos, pero vivos”.

El propio concejal Corredor también le respondió a Uribe: conocí su clan por dentro y a usted lo enfrenté y lo derroté. Su enfermedad por el poder no solo lo llevó a robar, usted mató a una generación. No voy a permitir que usted y los suyos vuelvan a secuestrar a Medellín”.

El concejal Albert Corredor, hizo campaña al lado de Álvaro Uribe y ahora es aliado del alcalde Daniel Quintero. - Foto: API

Esa, precisamente, es la razón de la nueva disputa entre Uribe y Quintero: las elecciones regionales del 2023 y el interés de la derecha de recobrar la Alcaldía de Medellín.

Por eso, de un lado y del otro se lanzan señalamientos a través de las redes sociales.

Uno de los primeros mensajes y que quizá fue el que motivó el agarrón, fue enviado por Daniel Quintero Calle después de que se diera a conocer la noticia relacionada con la imputación de cuatro delitos a la secretaria de Educación de Medellín por supuestas irregularidades en el programa Buen Comienzo.

“Esta administración ha enfrentado a las mafias de la corrupción que se robaban todo, violaban niños, falsificaban documentos y se entregaron contratos entre ellos. Claro que nos perseguirán, denuncian cuentos para entretenernos y que dejemos de investigar. Más nos animan”, publicó el alcalde.

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero Calle, se ha convertido en otra de las críticas contra Álvaro Uribe. - Foto: SEMANA

Posteriormente, Quintero Calle escribió en su cuenta en la red social: “En la administración de Fico, la Corporación Presencia que en su junta directiva tenía a la familia Uribe recibió contratos de Buen Comienzo por 12 mil millones de pesos. Contratación directa”.

Solamente a un bribón le cuesta aceptar la cooptación política que tenía el programa de primera infancia en Medellín. Solo con llamadas de recomendados accedían a más contratación, manejaban a Medellín como a la finca. No somos tus mayordomos. pic.twitter.com/WwrZM6Uavv — Diana Osorio (@diamaov) February 8, 2023

El ambiente subió de nivel cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez le respondió al acalde y lo llamó “bribón”. El mensaje completo dice: “Solamente a un bribón se le ocurre comparar la Fundación Presencia Colombia Suiza, que ha servido 40 años a Medellín, con su gobierno ladrón”.

El alcalde se llevó a Corredor, estaba aburrido en el Centro Democrático porque aquí no se roba.



Medellín necesita alcaldía de verdad:



Honorable, austera, comprometida con la seguridad, la superación del hambre, educación, crédito y capital semilla frente al desempleo juvenil — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 10, 2023

Posteriormente, en otro trino, Uribe llamó a Quintero alcalde “bribón” y “sinvergüenza”. Y le pidió: “no sea cobarde poniendo a su señora Diana a insultar, no la utilice para que le tape sus robos”, escribió el jefe del Centro Democrático.

La primera dama de Medellín no escapó a la controversia y le respondió: “Quizás en tu casa a las mujeres les toca pedir permiso para opinar. En la mía no”.