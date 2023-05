Congresistas de la Comisión Primera del Senado alertaron sobre la situación y por eso no se logró el quórum para sesionar este martes 30 de mayo.

¿Cuenta de cobro por no aprobar reformas? Oposición denuncia que Gobierno Petro redujo sus esquemas de seguridad

En medio de la complicada situación de orden público que se vive en Colombia, varios congresistas denunciaron que la Unidad Nacional de Protección empezó a reducir los esquemas de seguridad de los legisladores que pertenecen a partidos de oposición.

La denuncia se hizo en presencia del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien se enfrentó a un debate de control político en la Comisión Primera del Senado, justamente, para responder por la seguridad de los legisladores.

El primero en alertar fue el senador del Partido Liberal, Alejandro Chacón, quien advirtió que estaba llegando una comunicación a los senadores para informarles de la decisión que tomó el gobierno del presidente, Gustavo Petro.

“No sé si es una persecución con los miembros de la Comisión Primera, pero está llegando una citación para una notificación personal sobre los esquemas de seguridad. No sé si el reclamo que hicimos, por la seguridad de la senadora Aida, haya dado para una persecución, porque hablamos o decimos algo nos van a quitar nuestros esquemas de seguridad”, indicó Chacón.

Esquemas de seguridad - Foto: Cortesia

El senador de Cambio Radical, Jorge Benedetti, indicó que es una situación muy incómoda y que justamente dichas comunicaciones hayan llegado cuando se adelantaba un debate de control político.

“En una citación a control político al director de la UNP, quedaron muchas dudas sobre los esquemas de seguridad de los congresistas. Hay casos particulares y la UNP dice que van a retirar esquemas de seguridad, a pesar de las recomendaciones de la Policía. Se trató de hablar con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, pero él dijo que éramos oposición y que nuestra postura no importaba”, dijo el congresista.

Congreso de la República de Colombia Congreso fachada Bogota agosto 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por eso explicó que este martes no se conformó el quórum en la Comisión Primera del Senado ya que hay un gran malestar en todas las bancadas por la difícil situación de seguridad que se vive en Colombia. “Es solidaridad con los colegas porque la seguridad debe estar por encima de todo sin importar el sector político”.

El senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, también hizo denuncias en la Comisión Primera del Senado y advirtió que su seguridad está en riesgo. “Debido a situaciones personales que están documentadas ante la UNP, tengo un esquema de seguridad que me cubre a mí y a mi familia, pero se comunica una funcionaria con uno de los escoltas para decirle que me van a desmontar el esquema porque es muy grande. La señora se llama Olga Forero y dice que me van a quitar el esquema”.

Alfredo Deluque senador por el Partido de la U Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

Agregó: “Hace poco me hicieron una evaluación de riesgo y recomendaron mantener el esquema de seguridad asignado, así que me llama la atención esa llamada de la señora para hacer esa afirmación. Yo no soy senador de Suiza, soy senador de La Guajira”, dijo el congresista.

La senadora Paloma Valencia indicó que muchos dirigentes del Centro Democrático se han quedado sin esquema de seguridad por decisión del Gobierno Petro y advirtió que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, descalificó la presencia de Cambio Radical en una reunión que se adelantó en el Congreso.

Ministro del Interior Luis Fernando Velasco Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“La Comisión Primera viene denunciando todo lo que está pasando en el país y es imposible hacer política. Hay preferencia de los grupos armados por varios políticos y preocupa mucho. Mientras el debate se hace, empezaron a llegar mensajes a congresistas anunciándoles que reducirán esquemas de seguridad”.

Por ahora, se tiene conocimiento de que la notificación de la UNP ha llegado a Germán Blanco, David Luna, Alejandro Chacón y Alfredo Deluque. Sin embargo, más congresistas habrían recibido el mismo correo en las últimas horas.