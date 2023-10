Daniel Habif le ‘canta la tabla’ al presidente Petro por crisis con Israel: “inventarse enemigos externos para distraer”

Uno de los presidentes que habló del tema de forma oficial fue Gustavo Petro, quien utilizó las redes sociales para enviar un mensaje controversial sobre el conflicto en esta zona del mundo. El jefe de Estado no condenó lo hecho por Hamás en contra de Israel, desatando críticas en aquellos que no tomaron esto como algo aceptable.

Gustavo Petro sobre la Franja de Gaza | Foto: Anadolu Agency via Getty Images / Semana

Ante esta complicada crisis, el presidente Petro no se quedó callado y recurrió a su cuenta oficial de X, antes conocido como Twitter, donde aseguró que no tendría problema con suspender las relaciones con el país de Medio Oriente, pues no apoyaba de ninguna manera “los genocidios”.