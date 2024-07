Daniel Quintero anticipó a SEMANA que la estrategia de la Procuraduría es sumar tres sanciones en su contra y sacarlo del ruedo político

SEMANA: ¿Qué opinión le merece la suspensión en su contra por parte de la Procuraduría?

DANIEL QUINTERO: Es un fallo corrupto, inconvencional, inconstitucional que rompe la ley y, además, no tuvo garantías. Es un proceso en el que una entidad, del orden administrativo y no penal, elegida por políticos y no por jueces, busca suspender a un rival político desconociendo el fallo Petro- Colombia el 8 de marzo de 2020 de la CIDH que dice de forma clara que esto no se puede hacer porque viola la democracia. No es bueno para la democracia que entidades politizadas y, en este caso, cuestionadas, terminen haciendo procesos contra líderes políticos.

SEMANA: ¿Por qué se refiere a usted como un rival político?

D.Q.: La procuradora Margarita Cabello era ministra de justicia de Iván Duque y fue ternada por él para ser Procuradora. Luego es elegida por un montón de congresistas y no ha escondido su interés, sus intenciones y sus deseos de favorecer a esos grupos políticos. Si no fuera así, si realmente estuviéramos ante un proceso justo, cuántos alcaldes no debieron haber desfilado primero por estos pasillos de la Procuraduría, cuántos mandatarios fueron a conferencias y a eventos con Federico Gutiérrez y algunos, incluso, exclamaron de forma pública el ‘yo me identifico’ y a ellos no les ha pasado absolutamente. A mí no me juzgan por haber publicado un trino, lo hacen por haber instaurado ante la justicia la demanda contra Hidroituango, por haberle ganado la Alcaldía de Medellín a mafias corruptas que siempre han gobernado no solo la ciudad sino a varias del país. Bajamos el desempleo, bajamos los homicidios, sacamos a miles ciudadanos de la pobreza, entregamos computadores, llevamos a Medellín a una posición envidiable y eso les duele mucho.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

SEMANA: ¿En qué basará su apelación?

D.Q.: Es muy complejo una apelación en este caso porque en primera instancia la Procuraduría es la que acusa, pero adivinen con quién es la apelación, con Margarita Cabello. ¿Por qué cree uno que va a cambiar de opinión en los próximos meses? Eso no va a pasar, el sistema está mal hecho y no solo la Procuraduría. La justicia en Colombia está mal hecha. El organismo disciplinario se ha convertido en la plataforma para alinear a todos los alcaldes del país a los intereses de unos grupos políticos económicos. Yo no me dejé y nunca me voy a dejar, por eso estoy en estas.

SEMANA: Pero presentará la apelación contra su sanción, así no tenga esperanzas en la segunda instancia.

D.Q.: Sí, claro, pero creemos que esto va a terminar resolviéndose en instancias internacionales. Hay que terminar de surtir el proceso en Colombia, sabemos que no tenemos garantías en él, pero serán las instancias internacionales las que terminen fallando nuevamente porque Colombia ya fue condenada por lo mismo.

Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: ¿Usted llegó a contemplar que su sanción no fueran seis meses sino una posible destitución de 10 años porque, según su versión, la Procuradora es enemiga política?

D.Q.: Esta es una estrategia más inteligente que la que hicieron con Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. A lo que quiere llegar la Procuraduría es a tres sanciones consecutivas en mi contra, cada una pareciera que no tuviera la relevancia, es como si lo estuvieran cocinando a uno en agua tibia. Cuando se llegue a tres sanciones consecutivas, la consecuencia es que no puedo participar en las nuevas elecciones.

Procuraduría tomó decisión sobre supuesta participación en política de Daniel Quintero. | Foto: Foto 1: Colprensa. Foto 2: Alcaldía de Medellín.

SEMANA: ¿Usted cree que la estrategia de la procuradora Margarita Cabello es proferir tres sanciones en su contra para sacarlo del escenario político?

D.Q.: Así es.

SEMANA: ¿Se arrepiente del video donde aparece hablando del ‘cambio en primera’?

D.Q.: No, yo creo que en Colombia necesitamos más gente valiente que enfrente a las instituciones que lo están haciendo mal. Esta es una batalla, al mismo tiempo, por el derecho y la libertad de expresión. Este es el único país del mundo que prohíbe la participación en política por parte de los políticos elegidos popularmente. No hay otro país del mundo que lo haga.

SEMANA: ¿Por qué dijo que la Procuraduría, en el fallo de primera instancia, no logró probar que su video de ‘cambio en primera’ buscaba promocionar la campaña presidencial de Gustavo Petro?