Daniel Quintero revela cuántos hombres tiene el esquema de seguridad de Fico Gutiérrez y pide proteger a candidatos

Al parecer, se estaría ofreciendo hasta 2.500 millones de pesos a cambio del atentado y de este negocio se estaría hablando en diferentes centros penitenciarios de la región. De momento, no hay certeza de la intimidación.

Federico Gutiérrez habla del supuesto plan para asesinarlo

El candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que conoció del supuesto plan para asesinarlo por medio de las redes sociales . Aunque no aseguró ni desmintió la información, mostró preocupación por el riesgo de que se presente una nueva ola de violencia política.

“En detalle, yo me entero por la información del periodista Gustavo Gómez. Yo me entero es a través de las redes sociales, a través de las noticias. Yo quiero hacer una reflexión: que no sea que estemos entrando en una nueva fase de violencia política”, dijo el aspirante a la Alcaldía de Medellín.