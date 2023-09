David Luna dice que Gustavo Petro incumpliría su promesa de campaña de entregar 500.000 pesos de subsidio a los adultos mayores y le planteó una alternativa

El senador de Cambio Radical David Luna advirtió que, como están las cosas, la promesa de campaña de Gustavo Petro que busca concederles un subsidio de 500.000 pesos a los adultos mayores no se logrará. Sin embargo, le planteó un plan B al gobierno.

“Durante la campaña presidencial, Gustavo Petro anunció que entregaría un subsidio de 500.000 pesos para 3.500.000 adultos mayores que no hayan podido llegar a tener pensión. Esa propuesta, por supuesto, cayó muy bien entre los colombianos, pues actualmente el programa Colombia Mayor ofrece 80.000 pesos a un 1.600.000 abuelitos”, dijo.

Esta propuesta -según Luna- “está lejos de hacerse realidad y está lejos básicamente porque ha sido incluida dentro de uno de los pilares de la que se conoce como la reforma pensional. Es importante señalar a los colombianos que, para cumplir esta iniciativa, que yo comparto, no se necesita ninguna ley, ninguna reforma pensional”.

Dijo que la reforma actualmente establece que se entregará un subsidio aproximado de 236.000 pesos a 2.500.000 colombianos mayores de 65 años que actualmente no tienen una pensión y están por debajo de la línea de pobreza.

“Hay que hacer dos reflexiones: ¿por qué no implementar el pilar solidario, como lo llaman hoy? Insisto, sin la necesidad de una ley. ¿Será que el presidente dentro de sus cálculos políticos está esperando que la reforma pensional no se tramite o no se hunda simplemente para culpar al Congreso o para tener una excusa?”, interrogó.