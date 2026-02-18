David Luna pide a la Fiscalía investigar muerte del niño Kevin: “No estoy haciendo un juicio político. Estoy exigiendo que la justicia actúe”

El candidato presidencial David Luna presentó ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud formal para que se abra una indagación preliminar por la muerte de Kevin, un niño de seis años que falleció mientras esperaba la entrega de un medicamento ordenado dentro de su tratamiento.

El menor falleció el viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá. Foto: Nueva EPS / API

Según el documento radicado, el propósito es que las autoridades determinen si existieron errores u omisiones que puedan configurar responsabilidades penales dentro de la cadena de atención del menor. La petición también solicita evaluar la actuación del Ministerio de Salud y de la Nueva EPS en el marco de sus funciones.

“Un niño de seis años no puede morir esperando un medicamento en Colombia”, afirmó Luna al anunciar la acción judicial. El dirigente insistió en que el caso no debe desviarse hacia la historia clínica del menor, la cual es reservada por ley, ni convertirse en un escenario de revictimización para la familia. Esto, luego de que el presidente Petro revelara en plaza pública la información médica reservada del menor.

Gustavo Petro y Kevin Acosta. Foto: Presidencia/API.

De acuerdo con el pronunciamiento, la solicitud no constituye un señalamiento directo contra funcionarios o entidades específicas, sino un llamado a que la justicia esclarezca lo ocurrido con rigor. “No estoy haciendo un juicio político. Estoy exigiendo que la justicia actúe”, señaló.

El documento pide investigar de manera integral la cadena de decisiones médicas, administrativas y de aseguramiento que precedieron el fallecimiento del menor, con el fin de establecer si hubo fallas en la prestación del servicio de salud o incumplimientos de deberes legales.

Luna sostuvo que el caso trasciende el debate público y debe resolverse en el ámbito judicial. “Kevin no es una cifra. Merece verdad. Su familia merece respeto y el país, respuestas claras”, afirmó

Hay que recordar que este caso ha enfrentado a los miembros del Gobierno nacional, específicamente al presidente Petro y a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con la familia del menor, luego de que los dirigentes dijeran públicamente que la causa de muerte del menor había sido la caída de una bicicleta y no la falta del medicamento vital, que, según la familia, no se le había entregado por la Nueva EPS.