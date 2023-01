David Racero también invitó a los colombianos ‘a discutir en las calles’ las reformas sociales del Gobierno Petro

Comúnmente, quienes promueven las marchas en Colombia son los sectores de oposición al Gobierno de turno, pero ha llamado la atención que el propio presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico están concentrados en convocar a la ciudadanía para ‘discutir en las calles’ las reformas sociales que llegarán al Congreso.

El primero en hacer el llamado fue justamente el presidente Gustavo Petro, quien convocó a las calles a defender las reformas que radicará su gobierno, textos que no se conocen, por lo que para muchos es curiosa una defensa a algo desconocido.

Entre los proyectos que serán radicados están la reforma a la salud, la reforma pensional, el estatuto del trabajo y el proyecto que hace cambios en la ley de educación.

El presidente Gustavo Petro le apuesta a la implementación de un cese al fuego multilateral para consolidar la paz total. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“La juventud no nació en Colombia para ser encarcelada o morir en una trocha, sino que nació para el estudio, el arte, la libertad y la vida. Porque la sociedad debe discutir las reformas, los invito a acompañarme en la plaza pública este 14 de febrero y el 1 de mayo”, dijo Petro.

Sin embargo, el presidente de la Cámara David Racero se sumó a la petición del mandatario colombiano y se mostró de acuerdo con que la gente salga a la calle para defender esas iniciativas que han generado tanta polémica en el país.

“En contravía a lo que dice el senador Roy Barreras, sin discusión ciudadana no hay proyecto de ley que importe en el Congreso. El Congreso no puede ser elegido y desaparecerse cuatro años, siempre debe estar con la ciudadanía. Estoy de acuerdo con el presidente Petro. Hay leyes aprobadas a espalda de la ciudadanía, estamos hablando que estamos reformas tienen movimientos ciudadanos trabajando”, dijo Racero.

El presidente de la Cámara cree que para que las reformas tengan un buen desarrollo deben ser construidas con base en el diálogo entre opuestos y aclaró que por esa razón el presidente Petro está invitando a la ciudadanía.

Además, dijo que todos los militantes del Pacto Histórico deben apoyar las marchas con convicción, pero no aclaró si estaba enviando un mensaje a alguno de los congresistas de esa alianza política. “Debo aclarar que como presidente de la Cámara daré garantías a todos los sectores políticos”, comentó Racero.

Sobre la reforma a la salud, dijo que la corporación está dispuesta a escuchar a todos los sectores que están relacionados con el tema por lo que les pidió abrir ese canal de diálogo.

Roy Barreras (presidente del Senado) y David Racero (presidente de la Cámara de Representantes). - Foto: SEMANA

Horas antes de estas declaraciones de Racero, el presidente del Congreso Roy Barreras pidió celeridad al Gobierno Petro para radicar las reformas y conocer a fondo los textos que se van a discutir.

“La única manera de despejar la especulación y la incertidumbre es conocer los textos, de manera que esperamos que sean radicados. Y yo le he pedido respetuosamente al Gobierno que aproveche las extras que hemos solicitado para que radique todas las reformas, que las incluya en el decreto de convocatoria de extras, porque si no lo hacemos el tiempo no nos va a dar”, dijo.

Plenaria de la Cámara de Representantes. - Foto: Congreso de la República

Agregó: “Si no se conoce por parte de los gremios, ni los expertos, ni del Congreso, ni de los medios de comunicación, pues todo lo demás es especulación”, agregó Barreras.

Además, explicó que las marchas no son inocuas en Colombia, pero cree en este caso es primordial conocer los textos de las reformas sociales para una debida socialización.

“Yo creo que son el justo reclamo popular, que es la intención del presidente Petro, de escuchar las voces de los que nunca han sido escuchados, debe ser canalizada para convertirlo en soluciones en el Congreso. Lo que es indeseable es que por desconocimiento de los textos, sectores extremos de izquierda y de derecha terminen enfrentándose en las calles por un texto que no conocen”, indicó Barreras.