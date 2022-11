“De desigualdad nadie se ha muerto”: Miguel Polo Polo desata críticas en la bancada de gobierno con esta polémica frase

En comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara se debatió la creación del Ministerio de la Igualdad, la cartera que lideraría la vicepresidenta Francia Márquez. La oposición fue clara en rechazar el aumento de la burocracia gubernamental y el representante Miguel Polo Polo, de la circunscripción afro, fue uno de los líderes en contra de la iniciativa.

Polo Polo, quien intervino presentando una ponencia negativa para archivar el proyecto, generó polémica con la primera frase que pronunció.

“De desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad. De desigualdad nadie se muere. La gente se muere por la pobreza, que es muy distinta a la desigualdad”, dijo el representante.

Argumentando que el proyecto es un inconveniente económicamente; el representante recordó que proviene de una minoría étnica: “Yo soy negro, soy raizal, palenquero, los represento también. Represento a los afrocolombianos. Yo soy de los que cree que aquí las cosas no se van a solucionar dando privilegios”.

“Mis ancestros negros no lucharon su libertad hace más de 170 años para que hoy los trataran mejor que a los blancos, indígenas o los mestizos. Mis ancestros lucharon para ser iguales”, agregó.

Esta intervención causó conmoción en la bancada de Gobierno, que no esperó en responderle al congresista de oposición. El senador Alexander López, del Pacto Histórico, se refirió directamente a lo que dijo Polo Polo.

Presenté ponencia negativa a la creación del Ministerio de la "Igualdad y Equidad" de Francia Márquez y nos enfrentamos contra la izquierda hipócrita. #SoyOpositor pic.twitter.com/RyvFOYBI07 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) November 24, 2022

“Debo entonces entregar una definición de igualdad, porque aquí hay que explicarles qué es igualdad, porque eso no está en su cerebro absurdo, retrógrado, capitalista y mafioso la definición de lo que es la igualdad”, manifestó el senador, visiblemente ofuscado.

La representante Luz María Múnera también se pronunció sobre lo que dijo Polo Polo con cifras del Índice de Gini que sustentan la desigualdad en Colombia. Desde su curul, el representante refutó lo dicho por la congresista del Pacto Histórico.

“Hay que estudiar un poco, se lo recomiendo, además porque tenemos un abultado presupuesto para que sus asesores le digan cómo funciona eso”, dijo Múnera.

El representante respondió a lo dicho por el senador López: “Si tanta igualdad quieren, señor Alexander, ¿por qué no vende su mansión en el sur de Cali? Si tanta igualdad quiere, ¿por qué no mete a sus hijos en un colegio público?Como yo que vengo de abajo, porque seguro los tiene en colegio privado. Si tanta igualdad quiere, ¿cuéntenos si tiene medicina prepagada o si lo atienden igual que el resto de los colombianos? Igualdad para el resto, pero para ustedes privilegios”.

“Señora Múnera, he sido respetuoso con usted, jamás ha recibido de mí una grosería, pero aquí claramente en la ponencia que expuse, dije por qué la desigualdad había crecido en los dos últimos años. Si usted escuchó, no es mi problema, no sé si por la edad ya le está afectando el oído. Vaya a revisarse. Vuelvo y se lo repito: quien tiene que leer es usted. Y si usted es tan comunista, pues reparta su salario”, dijo.

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro defendió a la congresista Múnera y se fue lanza en ristre contra Polo Polo, denunciando un caso de violencia política. “Esas son las violencias que tenemos que padecer las mujeres”, dijo la líder de izquierda.

Polo Polo no se quedó callado y también le respondió: “A mí no me meta en la colada de violencia política porque yo llegué con voto popular y de manera democrática. Si vamos a hablar de violencia política, más bien échele un ojo a su álbum genealógico porque se puede encontrar sorpresas”.

El representante se viralizó por lo dicho en la sesión y recibe tanto críticas como elogios en redes por enfrentarse a tres congresistas del Pacto Histórico.