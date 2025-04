“De quinta”: Gustavo Bolívar se despachó tras carta de Álvaro Leyva sobre Petro en la que habló de “drogadicción”

Este miércoles, 23 de abril, el excanciller Álvaro Leyva sorprendió al país tras hacer pública una carta en la que dejó mal parado al presidente Gustavo Petro.

En parte del extenso escrito, el mismo que dijo Leyva, hizo llegar al presidente al presidente Petro ayer martes 22 de abril, el excanciller dijo que fue en París donde se vino a enterar que el jefe de Estado tenía el “problema de la drogadicción“, tras desaparecer durante dos días en esa ciudad, en medio de una visita oficial.

“Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo, me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos dias en Paris durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy-tarde ciertamente, pero por esa época ya tenia conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento”, dijo Leyva en la carta.

Y agregó: “Fue en París donde pude confirmar que usted tenia el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar".

Tras lo anterior, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, y quien es amigo cercano al presidente Petro, hizo una férrea defensa del jefe de Estado. El funcionario habló en Caracol Radio.

Un nuevo escándalo sacude al presidente Petro, tras la revelación de la carta de Alvaro Leyva. | Foto: SEMANA

“Tengo que decir que me parece de quinta, una deslealtad absoluta, que los funcionarios que gozan de altos salarios, de muchos privilegios, mientras están dentro del Gobierno no manifiestan lo que les incomoda, o no renuncian ante ciertas situaciones, pero que una vez están fuera del Gobierno agarran a despotricar del presidente, que eso no me parece debiera ser así”, dijo Bolívar en la emisora radial citada anteriormente.

Por lo tanto, Bolívar aprovechó para hacerle un llamado a sus compañeros, funcionarios del Gobierno Petro.

“Le hago un llamado incluso a los actuales ministros, directores, funcionarios altos del Gobierno; si no les gusta el Gobierno, renuncien. Si tienen cosas qué decir, díganlas”, señaló en Caracol Radio.

Además, Bolívar dijo que no le constaban algunas de las cosas que manifestaba Leyva en la carta, como lo es el tema de la “drogadicción” del presidente Petro, recordando que ha compartido muchos espacios con el jefe de Estado y no ha visto en este comportamiento alguno que sea extraño.