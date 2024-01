“Debería explicar sus cuotas políticas, usted que se creía dueño de la moral”: concejal Rolando González al senador Ariel Ávila

Ariel Ávila asegura que nombramiento de su esposa en el Gobierno no influirá en su papel como senador y niega haberla recomendado

El cruce de mensajes se dio luego de que el concejal renunciara a la vicepresidencia del Concejo de Bogotá en las últimas horas. Según dijo, da un paso al costado porque Cambio Radical, el partido al que pertenece, se declaró de Gobierno, lo que hasta el momento no se había anunciado oficialmente.

“Hemos decidido dar un paso al costado y seguir trabajando para sacar adelante esta ciudad que necesita de todos y claramente, la polarización y la división no es el camino, por lo que en coherencia a lo dicho anteriormente, renuncio a la designación como primer vicepresidente de la corporación”, anunció el concejal en las últimas horas.

Ávila respondió a esta polémica diciendo que sabía que ese momento llegaría porque, supuestamente, ya le habían ofrecido otros puestos a su esposa en el Gobierno. Aclaró que el nombramiento no cambiará su posición frente a Gustavo Petro.

“Ella tiene más contactos políticos que yo. De hecho, sabía que este momento iba a llegar porque ella ya había rechazado dos propuestas de llegar al Gobierno”, aseguró Ávila a El Tiempo. Y agregó: “Su llegada no va a silenciar mis críticas. Tal vez no me crean, pero eso se verá reflejado en los siguientes meses”.