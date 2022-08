¿Defensoría del Pueblo está promoviendo candidato para el Consejo Nacional Electoral?

En el Partido Liberal hay molestia por una supuesta presión de funcionarios para que se apoye a un abogado que es el actual secretario de esa entidad y, además, no cumpliría con los requisitos para ser elegido.

Aunque toda la atención está centrada en la selección del contralor general que se hará el próximo 18 de agosto, en los pasillos del Congreso se están dando diferentes movidas políticas por otra decisión que se deberá tomar una semana después: la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Los actuales magistrados terminan su periodo el 30 de agosto y por eso, el Congreso pleno está citado el 23 de agosto para hacer dicha elección. Los partidos políticos deberán inscribir sus candidatos para que Senado y Cámara tomen una decisión.

Sin embargo, en las últimas horas quedó claro que en el Partido Liberal hay una molestia por cuenta de una supuesta presión de la Defensoría del Pueblo, para que se le dé el apoyo al abogado Altus Baquero, secretario de esa entidad, con la finalidad de llegar al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No solo en el liberalismo hay molestia, en otras bancadas también porque el señor Altus Baquero está utilizando su cargo para ofrecer puestos de defensores públicos a cambio de su voto. Recientemente, se pidió la renuncia a los defensores regionales generando presión a los congresistas para que voten por él”, dijo un senador que pidió omitir su nombre.

En el caso del liberalismo la tensión ha sido tal que se han presentado diferencias en el chat de congresistas, en que algunos de ellos han dejado claro que no se dejarán presionar para entregar el apoyo del partido. En la aplicación de mensajería también quedó claro que no están de acuerdo con que, a través de burocracia, quieran meter a un abogado que no pertenece a la colectividad.

“El señor Altus Baquero es de la universidad Sergio Arboleda, candidato del expresidente Iván Duque y de origen conservador. Ha querido ser postulado por el Partido Liberal, pero no reúne los requisitos para ser magistrado”, explicó un congresista del liberalismo.

Las diferencias que han tenido los congresistas en ese chat están basadas en que Baquero, supuestamente, no cumple con los quince años de experiencia requerida. Según documentos que se han compartido por ese chat, el abogado de la Defensoría del Pueblo se graduó el 22 de agosto de 2007, por lo que es imposible reunir el tiempo requerido para el CNE.

“Es decir que al momento del inicio del proceso de elección del magistrado del Consejo Nacional Electoral no cumple con el requisito de abogado con 15 años de experiencia profesional, pues para poder realizar el análisis sobre la experiencia profesional, se requiere haberse titulado hace 15 años”, dijo un representante a la Cámara en esa conversación.

Como el proceso de inscripciones se cierra el 17 de agosto, a juicio de algunos liberales es imposible que Baquero acredite la experiencia requerida. “No puede estar postulado por el Partido Liberal, porque los requisitos deben cumplirse al momento de la inscripción, no con posterioridad ni al momento de la elección”, dijo otro congresista en esa conversación.

Además de ese asunto, ha llamado la atención que la hoja de vida de Altus Baquero (que estaba en el Sigep II) ya no está habilitada, pero en el documento público se evidencia que el abogado tiene una experiencia laboral de 13 años y siete meses.

En la Defensoría del Pueblo aseguran que no tienen nada que ver con lo que se está afirmando y que mucho menos es cierto que se esté ofreciendo burocracia a cambio de un respaldo político.

En todo caso las mesas directivas del Senado y la Cámara abrieron la convocatoria oficialmente para que los partidos políticos postulen a sus candidatos con la finalidad de elegir a los próximos magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Según el calendario definido, la inscripción de las hojas de vida se inició desde el 12 de agosto al mediodía y se cerrará el miércoles 17 de agosto a las 5:00 p. m.

Al día siguiente, las hojas de vida se trasladarán a la Comisión de Acreditación, donde se determinará que los aspirantes cumplen con los requisitos y el 22 de agosto se dará el dictamen de la revisión que se elaboró.

Panorámica Instalación del Congreso de la República del periodo 2022 / 2026 - Foto: Guillermo Torres /Semana

El presidente del Congreso, Roy Barreras, citó al Congreso pleno el martes 23 de agosto para adelantar la elección de los nuevos magistrados del CNE.

Con esto, el proceso arrancó oficialmente aunque ya hay unos nombres que se dan por descontado que estarán en el organismo electoral sin problema alguno. Por ejemplo, en el liberalismo, la carta fuerte es el exrepresentante Harry González; en Cambio Radical, César Lorduy; en el Partido Conservador, Alfonso Campo; y en La U, Maritza Martínez.