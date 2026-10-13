Defensoría del Pueblo radicó proyecto para garantizar paridad de mujeres en las altas cortes: estos son los detalles

En la tarde de este 13 de octubre, fue radicado en el Congreso un nuevo proyecto de Ley Estatutaria N.° 428, “por medio del cual se modifica la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— para garantizar la paridad entre mujeres y hombres en la conformación de las altas cortes”.

El proyecto buscaría una representación equilibrada en los máximos órganos de la Rama Judicial, donde se toman algunas de las decisiones más importantes del país.

El Congreso recibió un proyecto de ley estatutaria que busca garantizar la paridad entre mujeres y hombres en la conformación de las altas cortes. Foto: Guillermo Torres

Las mujeres actualmente representan más del 51 % de la población colombiana, pero más del 65 % de quienes integran las altas cortes son hombres.

Si se analiza la composición de la Rama Judicial, la brecha se hace aún más evidente, pues las mujeres representan el 56,71 % de las personas que trabajan en la base de la Rama Judicial; es decir, su presencia disminuye a medida que se avanza hacia los cargos de mayor poder de decisión.

Aunque las mujeres constituyen el 56,71 % de quienes trabajan en la base de la Rama Judicial, su participación disminuye a medida que se asciende a los cargos de mayor decisión. Foto: Getty Images/Tetra images RF

“Hoy, tantos años después de nuestro acceso al ejercicio de la profesión jurídica, las mujeres representan solo el 34,52 % de la magistratura de las altas cortes. Aún no representan la composición poblacional entre hombres y mujeres. Esto sin mencionar las injusticias de representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans o de las mujeres sin recursos económicos o falta de oportunidades. Solo la JEP es paritaria y representa la diversidad étnica y regional de nuestro país, gracias al Acuerdo Final de Paz”, dijo la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Al tratarse de un proyecto de ley estatutaria, la iniciativa deberá surtir cuatro debates en el Congreso de la República: dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, dentro de una misma legislatura. Esto significa que el proyecto deberá ser aprobado antes del 20 de junio de 2027.