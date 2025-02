Demandan al gobierno de Gustavo Petro por suspender 1.5 billones de pesos para financiar el metro y otros proyectos de Bogotá

“El Metro está a punto de superar en su primera línea el 50 % de avance, así va a cerrar febrero. Así que Petro no detiene el metro, Bogotá no lo permitirá, no nos pueden robar a los ciudadanos en la cara y no dar explicaciones. El convenio de cofinanciación para el sistema de transporte público se suscribió en 2017 y se debe respetar. Lo que estamos pidiendo con esta acción legal es que se declare la nulidad total del Decreto 0069 de 2025 que aplaza recursos vitales para el desarrollo de la ciudad, como la construcción del tramo 1 de la primera línea del metro que mejorará las condiciones de movilidad de los ciudadanos”, explicó el concejal.