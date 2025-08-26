Desempolvan enigmático trino de Gustavo Petro a favor del Cartel de los Soles: “Un ejército ético”

La representante a la Cámara, Lina María Garrido, a quien el país recuerda por la cantada de tabla que le pegó al presidente de la República, Gustavo Petro, en la pasada instalación de las nuevas sesiones del Congreso del 20 de julio, desempolvó un controversial trino del mandatario.

El mensaje que escribió es del 18 de mayo del año 2020, y dice: “El Cartel de los Soles estaba en Colombia. Un ejército ético, al servicio de la Constitución, de la vida y la nación, vanguardia de la sociedad colombiana. Ese es el compromiso de Colombia Humana”.

El cartel de los soles estaba en Colombia.



Un ejército ético, al servicio de la Constitución, de la Vida y la Nación, vanguardia de la sociedad colombiana.



Ese es el compromiso de Colombia Humana. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 18, 2020

La congresista, al recordar el trino, lanzó una fuerte pulla: “El presidente @petrogustavo y su innegable afinidad con el mal”.

El presidente @petrogustavo y su innegable afinidad con el mal. https://t.co/IxfDD5k2zk — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) August 26, 2025

Cabe reseñar un trino que publicó el lunes 25 de agosto, en el que expresó de manera abierta que “no existe” el llamado Cartel de los Soles.

Cartel, que está en la mira de las autoridades de Estados Unidos y el gobierno del presidente Donald Trump, por presuntos vínculos con el narcotráfico y una supuesta estrecha relación con Nicolás Maduro.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Foto tomada de la transmisión de la Presidencia

En el mensaje, Petro dijo: “El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”.

“Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”, anotó en ese mensaje.

Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: Fotomontaje SEMANA

Sumado a ello, anotó: “El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”.

El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen.



El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio.



Le propuse a EEUU y… https://t.co/TGqZMuzaWN — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2025

Entretanto, en otro trino, la representante a la Cámara, Lina María Garrido aseguró: “Ustedes se imaginan a Nicolás Maduro diciéndole a @petrogustavo: ‘Defiéndame, salga y diga que el Cartel de los Soles no existe, o si no, lo sapeo’”.

Ustedes se imaginan a Nicolás Maduro diciéndole a @petrogustavo:



“Defiéndame, salga y diga que el Cartel de los Soles no existe, o si no, lo sapeo”. — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) August 26, 2025

Por último, el presidente Petro había publicado un mensaje en defensa de Maduro, en el cual afirmó que el Cartel de los Soles no estaba detrás del tráfico de drogas en Venezuela.

“Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el ‘Cartel de los Soles’, esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países”, dijo Petro.