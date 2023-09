Diana Rojas y Alejandro Eder podrían unirse para derrotar al ‘chontico’; esto dijeron

Y es que Ortiz dijo en un video publicado en sus redes sociales que “debido a unas pancartas que aparecieron en la ciudad donde se me relaciona con el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, me veo obligado a reforzar mi seguridad y cancelar mi asistencia a los debates que ya había confirmado”, asimismo aseguró que no iba a asistir a ninguno y esperaría las elecciones.