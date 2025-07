Dignidad Arrocera asegura que no habrá diálogos hasta que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, no vaya al territorio

En medio del paro arrocero que ya completa cinco días en las principales vías del Huila, el Tolima, Casanare y Meta el líder Luis Apolinar, presidente de Dignidad Arrocera, aseguró que los bloqueos no se levantarán hasta que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, no haga presencia en el territorio. De la misma manera, aseguró que no habrá diálogos hasta que el Gobierno, de manera presencial, escuche sus peticiones.