Diosdado Cabello sale en defensa de Gustavo Petro y advierte que quieren derrocarlo con un ataque permanente

Desde Venezuela, Diosdado Cabello salió a respaldar al presidente Gustavo Petro, luego que este impulsara a la movilización social y atacara a la prensa en un discurso.

En medio del escándalo que rodea al presidente de la República con respecto a las interceptaciones telefónicas y las reformas que ha impulsado desde su Gobierno, la ciudadanía salió el 7 de junio a manifestarse a nivel nacional a favor de su gestión.

Durante la jornada, el jefe de Estado salió a acompañar a los manifestantes cuando arribaron a la Plaza de Bolívar sobre el medio día, manifestando un efusivo discurso que dio de qué hablar. Por un lado, agradeció el apoyo de las personas que salieron a marchar en las calles, indicando que el apoyo social no está perdido como, según él, ha querido demostrar la oposición.

En primer lugar, afirmó que ‘quieren destruir al presidente’, refiriéndose a los intentos que ha habido por hundir y desprestigiar las reformas que radicó en el Congreso. Del mismo modo, reiteró que se está formando un ‘golpe blanco’ contra su gestión para sacarlo del cargo.

De la mano con el tema de los proyectos de ley y acompañado de su gabinete, sentenció que “ministro o ministra que no haga caso, se va”. Meses atrás, las opiniones divididas entre algunos jefes de cartera generó varias salidas, por lo cual el mandatario advirtió que ese escenario no se puede repetir.

El ataque a la prensa se dio contra esta casa periodística, indicando que “Semana ordena y el CTI obedece”. Frente a este asunto, Petro se refirió sobre el escándalo revelado por las interceptaciones telefónicas, el cual apartó de sus respectivos cargos a Laura Sarabia y Armando Benedetti. Asimismo, señaló que desde su gestión no tienen nada que ocultar. Sumado a ello, reiteró que la prensa odia a la vicepresidenta por su color de piel, afirmando que el pueblo no quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud.

Frente a sus opositores, sentenció que su elección no fue una moda, sino que cuenta con el apoyo necesario para seguir siendo el presidente de la República. “Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado. Creen que fue simplemente una moda, fiebre pasajera, un delirio que ya pasó y que dejó un presidente abandonado en su palacio presidencial. Hoy decimos con claridad: no fue así”, sostuvo al declarar que no está solo.

Otro de los varios aspectos referidos en el discurso, fue el tema de las chuzadas telefónicas. Petro aseguró que en su Gobierno no se intercepta a nadie, siendo una mentira tejida por la maquinaria política y la prensa.

Como era de esperarse, el discurso dio de qué hablar en la opinión pública, principalmente por las polémicas declaraciones que dio sobre diferentes temas. Desde Venezuela, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido (PSUV), Diosdado Cabello, defendió al presidente, afirmando que están tratando de desestabilizarlo para sacarlo del poder.

"En Colombia intentan derrocar al presidente Gustavo Petro, ¿quiénes dan el golpe de Estado? La oligarquía, la que gobernó más de 200 años. Los grandes medios con un ataque permanente, hoy vimos una movilización extraordinaria en Bogotá en apoyo al presidente Petro, es el pueblo…

En su programa Con el Mazo Dando, Cabello aseguró que “intentan derrocar al presidente Gustavo Petro, un golpe de Estado contra Gustavo Petro. ¿Quiénes dan golpes de Estado allá? La oligarquía, la que gobernó más de 200 años”. Del mismo modo, indicó que el modo de operar de la política tradicional inicia así e hizo referencia a la creación de grupos paramilitares.

Con respecto a la prensa, el funcionario del chavismo afirmó que está siendo un medio para derrocar al mandatario y, por consiguiente, al plan de Gobierno que ha estado realizando.

“Hoy vimos una manifestación en Bogotá extraordinaria en apoyo al presidente Petro. Es el pueblo movilizando, ese es el antídoto contra el fascismo y la burguesía. La cura es la calle, movilización popular, organización popular”, sentenció el funcionario venezolano.