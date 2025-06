L.M.: Nunca estuve en ambos lugares. Siempre que salía a ser oficial, siempre se daba un permiso o una licencia por parte de mi cuerpo de bomberos voluntarios para poder ejercer mi actividad bomberil oficial sin que mediara, como algunas personas lo expresan, que estoy haciendo doble militancia. Realmente no estuve en los dos lugares, estuve en una parte y luego en la otra, ejerciendo mi función bomberil. En la norma no está prohibido.

L.M.: En la norma dice que usted esté ejerciendo su actividad bomberil. Porque también algunas personas nos decían que esto se debe cumplir de manera ininterrumpida. Pero no es así. Porque previo a la solicitud de renuncia por parte de los señores alcaldes donde yo estuve, previo a esa solicitud de renuncia por ser un cargo de libre nombramiento y remoción, yo mediaba la solicitud de incorporación inmediata a mi cuerpo de bomberos. Allí no hay ese vacío en tiempo de servicio.

L.M.: Yo tuve mi ascenso a teniente en 2008, ya que estamos hablando que desde 1991 pasaron una serie de años. Decían era que no pasé desde el grado de cabo a sargento. En ese entonces, y por eso hacía un abre bocas de lo que es nuestra normatividad, en ese momento la Resolución 3580 del 2007 establecía en su artículo 38 que todos los que éramos profesionales universitarios podíamos ascender al grado de subteniente con un año de antigüedad al servicio de la institución. Ya ven que no tenía un año, tenía muchísimos más años para ascender a este proceso. Del 2008 hasta el 2012 tomo el ascenso al teniente y después de 12 años paso a ser capitán.

SEMANA : Otra de las presuntas irregularidades es que la Secretaría de Gobierno de Risaralda no tendría la facultad de reconocer su capitanía, sino que deben ser los mismos bomberos. ¿Usted qué responde?

L.M.: Eso es un error de interpretación porque la Ley 1575 dice que el ascenso a capitán lo da la Junta Departamental de Bomberos. ¿Cómo se hace el proceso? Se llama a una convocatoria de ascensos, hay un equipo técnico que también lo trae la Ley 1575 y la 1127, donde establece que se hace por el Comité Técnico de Ascenso, se realiza la evaluación de los requisitos para el ascenso. El Comité Técnico emite un concepto y se va a la Junta Departamental de Bomberos, en este caso Risaralda, porque mi cuerpo de bomberos pertenece a Risaralda, y allí ellos avalan el reconocimiento o el ascenso a capitán. Una vez esto se hace, en Risaralda, porque no hay una norma donde establezca lo contrario o diga si está malo o está bien, el secretario de Gobierno, por ungir como presidente de la Junta Departamental de Bomberos, delegado por el señor Gobernador, emite un acto administrativo donde da la trazabilidad y dice que la Junta Departamental de Bomberos se reunió y estableció que reúno los requisitos para el ascenso y otorgaron el ascenso. No solamente está mi ascenso, sino de cuatro capitanes más en ese momento. ¿Qué hace mi institución bomberil? Usted lo decía ahorita. ¿Esto lo debe hacer el Cuerpo de Bomberos? Claro, mi institución bomberil reconoce, mediante una resolución, mi ascenso a capitán y me impone las presillas, como es una tradición en nuestro devenir bomberil.