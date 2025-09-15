“¿Dónde está el resto del Pacto Histórico?”: joven le cantó la tabla al Gobierno Petro en pleno Congreso de la República

Hace unos días en la Plenaria de la Cámara de Representantes se adelantó un debate sobre la educación en Colombia y la situación del Icetex, que ha tenido tantos problemas durante el Gobierno Petro.

Sin embargo, el hecho que llamó la atención fue la intervención de un joven de 19 años que se presentó como estudiante de Derecho y que le cantó la tabla al Gobierno Petro y a los congresistas del Pacto Histórico.

Según se escuchó en el recinto, el joven se llama Juan Teneche y en tres minutos hizo una radiografía sobre la situación del sector en Colombia.

Lo primero que hizo el estudiante fue manifestar su malestar por la inasistencia de un gran grupo de congresistas a un debate tan importante como el de la educación en Colombia.

“Gracias a los que se quedaron a escuchar realmente a los jóvenes, porque resulta que sí venimos a luchar por nuestros derechos, estamos sectorizados”.

Según el joven, el Gobierno del presidente Gustavo Petro asumió las banderas de los jóvenes e hizo promesas que no se han cumplido a lo largo de 36 meses. “Recuerdo cuando el Gobierno subió con las banderas de los jóvenes y quienes salían a marchar no estaban sectorizados, pero ahora sí lo estamos”.

La molestia del estudiante se dio porque algunos legisladores argumentaron que quienes defienden a las universidades privadas hacen parte de algunos sectores políticos de oposición.

“Los jóvenes queremos estudiar, queremos hacer país, pero eso no será posible si el Gobierno sigue la persecución hacia el Icetex y las universidades privadas”.

Agregó: “Es cierto que muchas universidades privadas tienen costos altos, pero ofrecen becas a través del Icetex y defienden la educación colombiana”.

Juan Teneche se puso como ejemplo y contó que le fue bastante difícil entrar a la universidad y que lo logró buscando descuentos, pero que no entiende cómo hacen las personas que no están en ciudades capitales o en zonas rurales. “¿Cómo hacen para estudiar?“, se preguntó.

Fue allí cuando lanzó duras críticas contra los integrantes del Pacto Histórico, quienes habían abandonado el recinto antes de su intervención.

“Hay muchos acá en el Congreso que se venden con las banderas de la libertad, pero en dónde está la libertad si no hay educación. Acá no veo sino a un solo representante a la Cámara del Pacto Histórico, de resto no hay nadie más. Subieron con las banderas de los jóvenes y después nos dieron la espalda y atacan a la educación”.

Pidió a esos congresistas del petrismo que dejen de estigmatizar a los jóvenes sencillamente por pedir una “educación digna” y que se cumpla todo lo prometido durante la campaña presidencial.

“No pueden seguir diciendo que si defendemos la educación es porque somos de cierto sector político, no hagan eso. La educación es de todos y ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar, denle esa oportunidad a los jóvenes. No me parece que se pongan la camisa de los jóvenes para llegar al poder y después apoyan la persecución a las universidades privadas”.