Política

Duque advierte que señalamientos de Petro sobre fraude electoral “ponen en riesgo la confianza en el sistema democrático”

El exmandatario afirmó que Petro ha venido atacando de manera reiterada la institucionalidad electoral y tratando de poner en entredicho los mecanismos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 1:45 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque.
El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque. Foto: Presidencia/Nicolás Galeano

El expresidente Iván Duque Márquez lanzó una dura advertencia frente a las recientes declaraciones del mandatario Gustavo Petro, a quien acusó de estar “cuestionando sistemáticamente” el sistema electoral colombiano al insistir en la posibilidad de fraude.

En su pronunciamiento, Duque calificó como “grave y preocupante” el ambiente político que, según dijo, se ha generado en los últimos días a raíz de los señalamientos del jefe de Estado contra la organización electoral.

A su juicio, los colombianos deben llegar a las urnas con confianza para ejercer su derecho al voto, sin que se siembren dudas sobre la transparencia del proceso.

El exmandatario afirmó que Petro ha venido atacando de manera reiterada a la institucionalidad electoral y tratando de poner en entredicho los mecanismos que históricamente han permitido conocer los resultados de las elecciones.

En particular, cuestionó los reparos del presidente frente al sistema de preconteo, mecanismo que permite divulgar resultados preliminares la misma noche de la jornada electoral.

Para las elecciones de 2026, la campaña inicia formalmente el 31 de enero de 2026.
Para las elecciones de 2026, la campaña inicia formalmente el 31 de enero de 2026. Foto: Getty Images

Duque también criticó que el mandatario haya planteado la posibilidad de realizar inspecciones directas al proceso electoral.

Según explicó, ese tipo de funciones corresponde exclusivamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, entidades encargadas de organizar, vigilar y garantizar la transparencia de los comicios.

“El sistema electoral colombiano ha pasado por múltiples pruebas y ha demostrado su capacidad para procesar adecuadamente la información y darle tranquilidad al país sobre quiénes resultan elegidos”, sostuvo el expresidente.

Duque le aclaró al presidente el tema de los gestores farmacéuticos.
Duque le aclaró al presidente el tema de los gestores farmacéuticos. Foto: Semana

En su declaración, Duque aseguró que poner en duda la legitimidad del proceso electoral puede “enrarecer el ambiente político” de cara a las próximas elecciones y afectar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Finalmente, hizo un llamado a los colombianos a defender la credibilidad del sistema electoral y a participar activamente en las urnas.

Según afirmó, el voto es la herramienta fundamental para expresar el mandato popular y preservar la estabilidad de la democracia en el país.

