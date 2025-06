Los colombianos —según Duque— “ no queremos más eso porque Gustavo Petro ha hecho política siempre así. Uno puede respetar las diferencias ideológicas, este país las tiene, hay gente de derecha, centro, izquierda, pero saben ventilar sus diferencias para construir a partir de ellas, pero nunca cayendo en la bajeza de la estigmatización personal”.

De otro lado, Iván Duque afirmó que Colombia no puede ceder ante la intimidación de los violentos. “Es momento de rechazar el odio y el populismo, y seguir firmes en la defensa de nuestra democracia”, enfatizó.

Esta no es la primera vez que Duque expone ante la comunidad internacional la forma como gobierna Petro. El 10 de junio pasado, en una entrevista para un medio internacional, también acusó al Gobierno de construir una “narrativa de odio, estigmatización y lucha de clases”.

“Miguel es una de las grandes promesas que tiene la política colombiana. Un hombre talentoso, buena persona, estudioso, con ganas de acertar y una gran motivación de servicio público. Entonces, me duele que una persona así sea blanco de un ataque tan miserable. Me duele por el país volver a sentir estos momentos de zozobra y de incertidumbre que no se vivían hace muchas décadas”, comentó el expresidente.