Dura carta del expresidente César Gaviria: alerta de amenaza y presiones del Gobierno Petro

A su juicio, lo ocurrido no es solo una tragedia personal, es una amenaza directa a la democracia y al respeto por la diferencia: “En un momento como este, resulta imprescindible rechazar no solo los actos de violencia, sino también la retórica pública que los aliente o los legitima. Los señalamientos, leguaje confrontacional y deshilvanada respuesta del presidente alimenta un clima hostil que no es compatible con la responsabilidad del cargo”.