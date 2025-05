Dura crítica de Gustavo Bolívar a Carlos Amaya: “Las bases del Pacto Histórico no compran ese nombre”

Gustavo Bolívar no le jala a la posible candidatura del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a las elecciones presidenciales de 2026, en las que podría tener el respaldo del presidente Gustavo Petro.

Amaya no pertenece al Pacto Histórico, de hecho, en 2022 integró la lista de precandidatos de la coalición Centro Esperanza, representando a la Alianza Verde, pero ha sido cercano a Petro y conseguiría su guiño para los comicios del próximo año.

La lectura de Bolívar es que Amaya tiene cuestionamientos, podría estar inhabilitado para participar y no tiene un perfil que sea aceptado con facilidad entre las bases de la coalición que les acompañó durante 2022.

“Él tiene cuestionamientos, no está condenado, pero los tiene; dicen que tiene una inhabilidad para aspirar. Eso lo tiene que decidir con su equipo. Además, votó por Rodolfo Hernández en las presidenciales de 2022. Las bases del Pacto Histórico no compran fácilmente ese nombre. Petro tal vez sí, porque tiene una visión más amplia de la política y se ha volcado al pragmatismo para poder profundizar el cambio y continuar con el poder".

Insistió: “Las bases no compran a Carlos Amaya. Se lo digo porque recorro este país. Tendría que alinear sus propuestas a las del movimiento, demostrarnos que merece nuestra confianza, porque hoy no la tiene y tiene que ir a la consulta. Si es impuesto con el bolígrafo, ahí sí no le camina nadie”.