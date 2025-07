Dura queja de indígenas a Gustavo Petro: “Tenemos presidente, pero no tenemos vicepresidenta”

Ella agregó, en referencia a Márquez: “ Lo pudo hacer y no fue capaz , reconózcalo. ¿Ahora la culpa es de otros? No, señora, asuma. Aún le queda un año, lo que no le queda bien es recibirle consejos y trabajar para la derecha”.

Para Márquez, “se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo”.