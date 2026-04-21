Dura respuesta de Sergio Fajardo a Iván Cepeda por condicionar debates presidenciales

Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, cerró la posibilidad de debatir con todos los aspirantes a la Casa de Nariño al asegurar que el país debe conocer dos posiciones opuestas de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

Cepeda, sin decir cómo ni cuándo, dijo que quiere debatir únicamente con Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, lo que generó malestar en los otros aspirantes presidenciales.

Por esa razón, Sergio Fajardo publicó una carta donde fija su postura y lanza duras críticas contra el aspirante presidencial del Pacto Histórico.

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“Los debates no los organizan los candidatos a su antojo, conveniencia o criterio. Lo hacen los medios de comunicación públicos y privados”, dijo.

Agregó: “El candidato oficialista, después de negarse a participar en múltiples debates sectoriales, territoriales o nacionales a los que se les ha invitado, ha cambiado de opinión o eso parece. Su predisposición es bienvenida, pero no es aceptable que busque condicionar el debate con censura de temas o exclusiones de opciones políticas”.

Sergio Fajardo asegura que los colombianos tienen todo el derecho de salir a las urnas informados sobre las propuestas de los candidatos y que por eso son importantes los debates.

“Creo firmemente en el debate y en el diálogo. También en el contraste de propuestas, estilos y actitudes. Un debate serio nos permite ver no solo las propuestas, sino el carácter y la personalidad de quien aspira a dirigir los destinos de la nación”, reiteró.

Para el candidato presidencial es clave que se adelanten estos debates porque hay millones de colombianos que aún no han definido su voto para el próximo 31 de mayo y por eso los espacios de confrontación de ideas es clave.

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Sobre los debates, Iván Cepeda dijo: “Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Es con los candidatos de la extrema derecha. Con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones”.

Es decir, de momento, solo quiere medirse en un debate frente a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, sin Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo, quienes pidieron pista para sumarse a la iniciativa.

Esta es la versión de Iván Cepeda: “Aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta al país. La mía es la posición de lo social, de seguir por el camino de entregarle al pueblo colombiano bienestar a través de reformas sociales”.

Las elecciones serán en seis semanas y, por ahora, el panorama de los debates presidenciales no es claro.