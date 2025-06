Duras críticas contra Petro por decir que grupo que atentó contra Miguel Uribe Turbay es “enemigo del gobierno y de la consulta popular”

En el mensaje, el mandatario colombiano le respondió al expresidente César Gaviria: “Le informo al expresidente de la República Cesar Gaviria que una de las hipótesis, aún no rechazadas del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, es que provenga de un grupo con capacidad de matar, enemigo del Gobierno y de la consulta popular. Sino por qué amenazan a hijos de miembros del Gobierno y los míos propios”.

Una de las fuertes críticas que se conocieron fue la del concejal Daniel Briceño: “Presidente, no sea canalla. No use el atentado contra Miguel Uribe para beneficiar la imagen de su mal Gobierno”.