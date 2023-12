Duvalier Sánchez se despacha contra la gestión del canciller Álvaro Leyva: “La democracia y el Gobierno no están para personas como él”

Sobre la pensional, realmente siento que es una reforma que podría salir, pero que se ve lenta, que no avanza y que tiene una propuesta de ponencia alternativa. Si el Gobierno no concerta, pues ahí es cuando cogen fuerza este tipo de ponencias, que pueden tener similitudes con la reforma, pero también tienen diferencias y concertaciones con gremios, por ejemplo.

D.S.: Yo no sé porque yo no hacía parte de los compromisarios. Las mesas directivas dentro de los acuerdos pertenecen a las bancadas, a los partidos. No se negocia en nombre de personas. De esos acuerdos, las bancadas discuten quién puede ser el nombre. Hay una realidad y es que las mesas directivas no se le entregan a personas que ejercen oposición al Gobierno. O sea, la idea es que puedan generar garantías para que se den los trámites, pero quienes ejerzan desde la oposición tienen otro tipo de derechos. Por eso no hacen parte de las mayorías que acuerdan. Creo que esa es una dificultad práctica en términos de la aspiración o la ambición que tiene mi compañera Katherine Miranda.