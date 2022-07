El Acuerdo de Escazú, el primer pulso candente del nuevo Congreso

En el Congreso de la República los nuevos legisladores se estrenan debatiendo si Colombia ratifica el Acuerdo de Escazú, uno de los grandes temas que desde la oposición siempre le pidieron al presidente Iván Duque, pero que hasta ahora no ha sucedido. En medio de la discusión han surgido profundas dudas con relación a ese acuerdo ambiental internacional, por el riesgo que podría generar sobre la soberanía del país.

Previo a que entrara a la plenaria del Senado, donde se lleva a cabo el debate, la senadora María Fernanda Cabal fue increpada por varios activistas ambientales, quienes le reclamaron porque consideran que se debe implementar este acuerdo. Sin embargo, Cabal les respondió detalladamente por qué no cree que debería implementarse en el país.

“Demandan por daño ambiental sin tener prueba científica, cheverísimo no cierto. Aquí no vuelve a haber un puente, un túnel, una obra civil, ni siquiera los indígenas y los negros van a tener prevalencia con su consulta previa porque va a llegar una ONG a decir usted está afectando el medio ambiente. Aplica el principio precautorio y dicta una medida cautelar de la Comisión Interamericana”, comentó la senadora uribista.

Los activistas ambientalistas instrumentalizados por la izquierda internacional, ignoran el peligro de Escazú. Ese acuerdo es parte de una agenda globalista para frenar el desarrollo, empobrecer a los colombianos y engañar jóvenes incautos.#AlertaConEscazú pic.twitter.com/xckbIjxVpd — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 26, 2022

Mientras Cabal explicaba sus argumentos, los activistas, callados, la escuchaban. Simplemente, tenían unas pañoletas naranjas en la que se lee “Escazú ahora”. Lo único que dijeron ante la explicación de la congresista fue “no es verdad”.

En un momento se quedaron callados y Cabal siguió explicando por qué no cree que están de acuerdo con ese proyecto. “Yo conozco los acuerdos. Sí es verdad, porque yo he conocido el litigio internacional. Entonces, usted no me va a enseñar a mí, cundo yo tengo, por lo menos, 25 años más que usted”, le dijo a uno de los jóvenes.

“Escazú. Todo lo que propone Escazú está en el derecho interno, derecho a la información, a la participación, a la justicia, esto es una farsa globalista, es para dejarnos pobres a todos los colombianos y engañar a los jóvenes incautos”, comentó la senadora con documentos en mano. “El mundo necesita comida y desarrollo”, remató Cabal, mientras la escuchaban los activistas. En ese momento, entró el senador Wilson Arias del Pacto Histórico, quien también discutió con Cabal, pero luego siguió su paso.

El debate sobre el Acuerdo de Escazú se lleva a cabo en estos momentos en la plenaria del Senado, donde ha habido momentos de tensión. Algunos miembros de la izquierda han pedido que se ratifique ese acuerdo, principalmente argumentando que ayudará a la protección de líderes sociales y a temas ambientales.

De otro lado, congresistas de la derecha consideran que se pueden generar algunos riesgos de la soberanía del país sobre sus territorios. La senadora Paloma Valencia comentó que está de acuerdo con algunos puntos que se deberían implementar, pero recalcó el riesgo que habría al firmar el tratado completamente.

El Centro Democrático en pleno se pronunció en contra de este acuerdo. La principal crítica que es se podría afectar al sector productivo en todos los niveles y la confianza inversionista. “Luego de un minucioso estudio jurídico y político sobre el acuerdo, nuestra bancada encuentra que Escazú significa la pérdida de la soberanía de Colombia, por tratarse de un acuerdo que supone la prevalencia del derecho internacional sobre el orden interno”, dijo la colectividad.

Aunque el proyecto se venía discutiendo desde hace tiempo en el Congreso, ahora el panorama es distinto, ya que quienes eran oposición hoy son las mayorías. El de hoy será el primer pulso para ver si la bancada de Gobierno que ha logrado congregar Petro alrededor suyo funciona.

Quien sí está confiado en que sirva es Gustavo Bolívar, quien cree que lo aprobarán. “Hoy, aprobaremos la ratificación del acuerdo de Escazú. Nuestros votantes empezarán a sentir que votar por el Pacto Histórico, valió la pena. Este proyecto fue rechazado varias veces por la coalición de gobierno de Duque. Se trata de proteger la vida de los líderes ambientales”, dijo.