El aliado en la sombra de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación: las movidas de un funcionario que tiene ‘blindado’ al presidente

A un año y tres meses de terminar su periodo, el presidente Gustavo Petro no le teme a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes como ocurría al inicio de su gobierno, cuando dijo desde la plaza de Bolívar, en Bogotá, que sus opositores pretendían tumbarlo desde el Congreso.

Petro luce tranquilo, sereno y no volvió a arremeter contra la Comisión, que hoy, a juzgar por sus más recientes movidas, no supone una amenaza en su contra, pese a sus múltiples investigaciones, entre ellas la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022. Alirio Uribe, congresista del Pacto Histórico y quien investiga a su jefe político por ese tema, prometió resultados antes de finalizar el primer semestre de 2025.

La escogencia del triunvirato por parte de Corzo, que sin duda favorecía a Petro, no fue consultada con el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Leonardo Gallego, congresista del Partido Liberal, quien no se quedó callado y le llamó la atención al secretario.

Una fuente del Congreso confirmó que Gallego, visiblemente molesto, lo llamó “abusivo” y le reiteró la importancia de no extralimitarse en sus competencias. El ambiente fue tenso. Corzo, quien públicamente no casa peleas, se excusó.

Otra fuente le dijo a este medio que Gallego, sin percatarse, firmó la designación de ese triunvirato, pero en la redacción no estaba claro a qué investigación se refería. ¿Una jugadita de la Secretaría de la Comisión? La respuesta es incierta.

Esa movida no le gustó a Jairo Corzo, pues Cuenca fue designado coordinador del triunvirato, conoce el Congreso, es crítico del Gobierno y el único de los tres parlamentarios que, arropado por la oposición de su partido político, puede pedir preliminarmente el examen médico o toxicológico al presidente y desnudar su verdadera condición de salud.

También se solicitaría la declaración del excanciller Álvaro Leyva y hasta tocaría las puertas de la inteligencia en Francia para corroborar las explosivas quejas del exministro. Esa decisión se podría tomar en las próximas semanas. Sin embargo, Cuenca, quien no quiso hablar con la prensa, no la tendrá fácil, pues deberá enfrentarse con Velásquez y Manzur. El último demostrará de una vez por todas de qué lado de la cancha está jugando.

Corzo –quien primero le asignó investigadores al proceso contra el magistrado Vladimir Fernández por los señalamientos de la exconsejera Sandra Ortiz, pese a que llegó a la Comisión casi tres semanas después de la denuncia de Wilson Ruiz contra Gustavo Petro– no es amigo personal del presidente. No obstante, tiene cercanía con la izquierda desde que fue abogado del Pacto Histórico y logró la recuperación de más de 60.000 votos en 2022 para el petrismo que le permitieron a la izquierda obtener una nueva curul para la Cámara en Antioquia y cuatro senadores, entre ellos dos de Santander. “Para el Pacto Histórico hice un buen trabajo de escrutinio con muy buenos resultados. He demostrado idoneidad y capacidad”, le dijo Corzo a SEMANA el 10 de agosto de 2022.