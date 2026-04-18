El presidente Gustavo Petro arremetió nuevamente contra los presidentes Javier Milei de Argentina y José Antonio Kast de Chile, con quienes ha tenido diferencias.

“El deterioro vertiginoso ante la opinión pública de Milei y Kast y la derrota reciente de Víctor Orban en Hungría muestran un hecho: el avance de la extrema derecha se ha detenido en la humanidad y comienza su retroceso”, dijo Petro.

Petro reaccionó a un artículo publicado por The Wall Street Journal en el que se hizo una crítica a la gestión de Milei en Argentina porque se estarían reviviendo problemas del pasado el país que ya parecían solucionados.

Aunque el medio estadounidense reconoció que el gobierno argentino logró ajustar el gasto, reducir la inflación y estabilizar la moneda, que se encontraba bastante devaluada por la gestión de los últimos gobiernos en ese país, la crítica está relacionada a que los ciudadanos aún no estarían viendo los beneficios prometidos.

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No se trata del primer dardo que tira Petro contra sus homólogos de otras corrientes en la región. En el caso de Milei, ha tenido múltiples enfrentamientos con el mandatario, como sucedió en septiembre de 2025 cuando cuestionó el resultado de las elecciones al Congreso.

Petro criticó a Javier Milei y José Antonio Kast. Foto: AP

“La prensa nacional aún no habla sobre la derrota estruendosa de Milei en Buenos Aires, a pocos meses de haber triunfado en Argentina. No es la derrota de Milei, a Milei lo llevaron como héroe a Davos, porque les parecía a los megamillonarios del mundo que era el líder que demostraría que el neoliberalismo sirve. Es el pueblo argentino el que ahora dice, con su voto, que no sirve; y era el único ejemplo mundial que quedaba”, dijo Petro en ese momento.

En el caso de Kast, Petro también ha criticado al presidente chileno. “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, afirmó Petro sobre la elección de su homólogo. Esas declaraciones generaron una nota de protesta por parte de ese país.

En algunas ocasiones Milei le ha respondido a Petro, como sucedió en enero de 2024. “Es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia”, dijo el mandatario argentino, lo que generó en su momento otra crisis diplomática entre ambos países y un llamado a consultas por parte de Argentina.