Gustavo Petro cuestionó que la prensa no hable de la “estruendosa derrota de Milei” en Argentina

Este martes 9 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió contra su homólogo de Argentina, Javier Milei, y contra la poca difusión que ha tenido su derrota electoral en ese país.

A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano cuestionó también que Milei fuera presentado como un “héroe” en Davos, evento que reúne a las principales potencias económicas del mundo.

“La prensa nacional aún no habla sobre la derrota estruendosa de Milei en Buenos Aires, a pocos meses de haber triunfado en Argentina. No es la derrota de Milei, a Milei lo llevaron como héroe a Davos, porque les parecía a los megamillonarios del mundo que era el líder que demostraría que el neoliberalismo sirve. Es el pueblo argentino el que ahora dice, con su voto, que no sirve; y era el único ejemplo mundial que quedaba”, publicó Gustavo Petro.

Luego, agregó: “La derrota definitiva e histórica fue del neoliberalismo en el mundo, entonces la generó el pueblo bonaerense de Argentina”.

“Las ideas neoliberales que defienden los dueños de la prensa tradicional colombiana y la política tradicional. Es un sistema de ideas y una práctica gubernamental completamente fracasada en el mundo entero, como el socialismo de Estado. No sirve y lleva a la humanidad a su extinción y acabará con el capitalismo. No sabemos si a la par con la vida en el planeta”, insistió el jefe de Estado.

A renglón seguido, manifestó: “Propuse un acuerdo nacional para salir del neoliberalismo de manera concertada dado su fracaso en Colombia también, pero los megarricos colombianos creyeron que el acuerdo nacional era arrodillar al presidente para aceptar el neoliberalismo”.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“No estuvieron a la altura del momento histórico. Le toca al pueblo colombiano decidir si, como el pueblo bonaerense, va hacia adelante o retrocede al país de las fosas comunes”, insistió el mandatario colombiano.

Trascendió que el partido del presidente argentino, Javier Milei, sufrió el pasado domingo 7 de septiembre un fuerte golpe electoral en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei | Foto: AP

En ese sentido, de acuerdo con los resultados oficiales parciales, La Libertad Avanza (LLA) quedó 13 puntos detrás de la oposición peronista en las elecciones legislativas provinciales, con el 86 % de las mesas escrutadas.