“El borrador de ponencia laboral evidencia que va a destruir masivamente empleos”: expresidente Iván Duque

El expresidente Iván Duque se refirió a la ponencia de la reforma laboral que será presentada en la mañana de este martes (16 de mayo) en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El exmandatario se mostró en contra de esa iniciativa del Gobierno.

“El borrador de ponencia laboral evidencia que va a destruir masivamente empleos, va a desmontar los incentivos a la contratación y va a encarecer la vinculación laboral destruyendo competitividad. Ojalá el Congreso evite esos desastres”, aseguró el exmandatario.

Varios sectores se han mostrado en contra de la propuesta del gobierno de Gustavo Petro. Otro de los que criticó los alcances de la iniciativa fue el empresario Mario Hernández, quien alertó que si se aprueba esa reforma habría que despedir gente.

“Eso nos va a subir los costos. Lo que no tienen en cuenta los políticos, que nunca han generado un peso, es que todo lo paga el producto. Todo será más caro y seremos menos competitivos. Los empresarios, si no aguantamos, se suben costos y no se vende, hay que liquidar gente”, alertó el empresario de marroquinería.

Uno de los puntos claves que buscará ajustar el proyecto es con respecto a las condiciones laborales de las personas de las plataformas digitales. Aunque desde el Gobierno y el petrismo, quienes impulsan la iniciativa, han señalado que es para mejorar las condiciones de los trabajadores de ese sector, otros han alertado que la propuesta llevaría a que haya menos empleos.

“Si se aprueba como viene, tendría un impacto atómico en el funcionamiento de estas plataformas y sobre todo en la gente que vive de esto”, aseguró el presidente de Alianza In, José Daniel López. Dijo que actualmente en Colombia hay cerca de 120.000 repartidores, de los cuales, por lo menos 80.000 se quedarían sin trabajo como consecuencia de la reforma laboral.

“En un país como Colombia 80.000 personas se van a quedar sin trabajo en medio de esta situación social, en medio de la precariedad en las medidas de alguna manera asistenciales ante el desempleo que hay en el país. Creo que eso en sí solo debería encender todas las alertas”, aseguró López.

El proyecto, como lo ha reconocido el mismo Gobierno, y lo han señalado analistas y gremios, plantea una transformación del Estatuto del Trabajo y no está enfocada en promover la generación de empleo, sino mejorar las condiciones de los trabajadores formales actuales.

Una de las bases de la iniciativa es la reducción de la jornada laboral, que si se aprueba la reforma, sería hasta las 6:00 p. m., por lo que a partir de esa hora se empezaría a pagar horas extras y nocturnas, al igual que equiparar los dominicales y festivos.

Sobre los dominicales, en la ponencia se hace precisión al día de descanso. La redacción sugiere que “el trabajo en día de descanso obligatorio, o días de fiesta, se remunera con un recargo del ciento (100 %) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa”. Es decir que el pago con ese recargo se hará en cualquier día de descanso y no solo los domingos.

Según la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, una de las ponentes de la iniciativa, por ahora hay 39 artículos que ya están acordados, mientras que 38 estarán abiertos al debate.

Otro de los cambios sustanciales que contempla la reforma laboral sobre el empleo en el país sería la indemnización con causa injustificada cuando se trata de un contrato a término indefinido, por lo que se cambiarían algunas condiciones.