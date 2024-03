El cardenal de Colombia habla con SEMANA del Gobierno Petro. Se refiere a la Constituyente y opina sobre los cambios de ministros

L. R.: Que el encuentro con Jesucristo en los distintos momentos de nuestra historia haga de nosotros un país donde se respeta la vida de todos, un país unido en medio de las diversidades, que aprendamos de Jesús a perdonar, que aprendamos de Jesús a orar en medio de las duras pruebas de la vida. Como Iglesia vivimos momentos de particular interés, estamos en el año de la oración que prepara el Jubileo de la Esperanza (2025); por tanto, estamos llamados a redescubrir la Esperanza, con los ojos fijos en la persona de Jesús que, con su muerte y resurrección, nos ofrece la salvación y con ella el sentido verdadero de nuestra existencia.

L. R.: Colombia vive momentos de búsquedas y transiciones sociales, políticas, económicas. Las transiciones llevan luces y sombras. Debemos estar dispuestos a aportar al bien de todos, con actitud agradecida por los logros y avances que hemos alcanzado en nuestra historia; y a la vez con la consciencia ciudadana bien despierta y atenta para reconocer y afrontar los nuevos retos que se nos presentan como nación. Constatamos con realismo que tenemos incertidumbres, pero a la vez vemos el compromiso y el anhelo de aportar para construir, fortalecer y hacer crecer nuestro país. No podemos dispersarnos, polarizarnos, ni desanimarnos, es tiempo de inteligencia y compromiso comunitario.

L. R.: El santo padre, no solo en el diálogo personal, sino en diversos momentos, ha manifestado un particular interés y preocupación por la realidad de Colombia, y constantemente ha expresado que nos acompaña con su oración. Al papa Francisco le preocupa que no logremos los caminos de la paz.