El colombiano escrutador del cónclave donde fue elegido el papa Francisco reveló secretos de la escogencia y confesó cuál sería su reemplazo

“En la tarde la sesión se reanuda desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. En los descansos se come, se dialoga o se va al cuarto a recortarse un rato. Hay libertad absoluta de movimiento”, narró.

“Salen muchísimos candidatos con votos, pero en la segunda, en la tercera, se van reduciendo los nombres. Y en la cuarta, como ocurrió con el papa Francisco, se veía claramente que era entre dos cardenales que quedaría el pontificado. En la quinta se eligió por amplísima mayoría a Jorge Bergoglio. Le cuento una sorpresa: siempre se elige a seis cardenales como escrutadores para cada una de las votaciones. En la última, donde fue elegido Jorge Bergoglio, me tocó ser escrutador. Fue una sorpresa para mí cuando anunciaron: ‘Cardenal Rubén Salazar, usted será escrutador’”.

Inmediatamente, “el cardenal que está a cargo del cónclave le preguntó si aceptaba o no ser papa. Y en el caso de Francisco, él respondió: ‘Sí, acepto, me llamaré Francisco’. ¿Y por qué ese nombre? Él contó que se le vino a la cabeza porque en el cónclave estaba sentado al lado del cardenal brasileño Cláudio Hummes, quien, apenas ganó Francisco, le dijo: ‘No te olvides de los pobres’. Después pasamos uno por uno a felicitarlo".

Salazar no contó si él votó por el papa Francisco. Tampoco si alguno de sus compañeros cardenales lo postuló como papa porque los secretos de un cónclave no pueden ser revelados. Incluso, hay quienes creen que la Iglesia católica puede excomulgar a quiénes hagan públicas las infidencias.

Hoy Salazar no puede votar porque tiene 82 años y el requisito es no pasar los 80 años. Sin embargo, cree que el papa no será colombiano y tampoco latinoamericano.